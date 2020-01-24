網易傳超購近360倍 凍資逾2300億

據了解，初步統計，網易公開發售錄得近360倍超額認購，共計獲約37萬人認購。因大幅超購，勢將啟動回撥機制，公開發售將回撥至佔比12%。而以定價上限126元計，本次網易凍資則將達到約2336億元，是否能挑戰沛嘉醫療（9996）的逾2770億元「凍資王」紀錄，仍要待公布才可揭曉。

不過，網易此次來港公開發售，不論認購人數、凍資額，都已高過去年11月上市的阿里巴巴 （9988）。而即使網易香港發行股數增至2060萬股，以每手100股計，最多可供分配20.6萬手網易，按37萬人認購計算，已不可能做到一人一手。

37萬人認購 難一人一手

港交所（0388）昨日則公布，將於網易掛牌當日推出期貨及期權，衍生權證亦會同日掛牌。早前本報曾報道，網易掛牌當日股輪齊發，惟部分參與其IPO的投行關連券商則未能立刻發行有關輪證。此外，網易上市當日亦會被納入指定可沽空證券名單。