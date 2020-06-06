中概股回歸潮 李小加：不符資格不接收 美籲全球齊打壓 中國外交部：美說法以偏概全

明報記者 馬迪帆

特朗普再提上市公司會計監督委員會（PCAOB）監管盲區，並稱是中國不允許中國公司遵守美國法律。中國外交部發言人耿爽同日則反駁，指美國說法「以偏概全」，中國對上市公司財務造假一向都是「零容忍」。同時對中概股「開火」的蓬佩奧則於聲明中表示，美國甚至世界其他交易所，都應效仿納斯達克，收緊對中概股的上市要求。事緣早前納斯達克交易所提出建議，要求部分地區公司上市需集資至少2500萬美元（約為1.95億元）或佔公司的市值25%。措施被視為針對小型中概股，未來變相令部分企業無法上市。

美卿籲全球收緊中概股上市要求

市場普遍認為港交所（0388）是中概股逃亡潮中的最大贏家，港交所股價近日逼近300元，昨升0.8%至294.2元。李小加周四表示，今年將會是港股新股市場重大的一年，回港中概股及新掛牌公司都陸續有來。他又表示，港交所在公司管治及不同投票權上的要求都較美國嚴格，有中概股赴美掛牌，是因其未能符合在港掛牌的要求。他直言，有部分中概股仍不符合來港的條件，「這些公司我們並不想要」。

李小加：港交所要求較美國嚴格

早前有華府旗下委員會統計，截至去年2月底，在美中概股共計有156家。根據投行近期統計，共有41隻美國預託證券（ADR）符合資格在港作第二上市。因而剩餘逾100家中概股，未知是否李小加所指「不想要」的公司。然而，即使被大行統計為「合格」的公司，其中部分市值也僅略超100億元，屬於「壓線」過關（見表）。

德勤：第二上市潮未結束

隨京東、網易上市已踏上正軌，第二上市是否將逐步收尾成為疑問。對此，德勤全國上市業務組聯席主管合伙人歐振興認為，第二上市大潮仍未結束，仍有數間具規模的公司可憧憬回港，例如百度、微博、攜程等。而對於小型中概股，他認為亦有機會作第二上市。他舉例，若市值約100億元，在港籌十幾億元，規模並不算「細」。不過他表示，維持兩地上市將需要一定成本，公司自身會有一定考慮。