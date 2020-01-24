一周472恒指熊證打靶

25000點至25199點重貨區

港股連升5日後，嚇跑部分熊證投資者。但據瑞信的資料，截至昨晚10時，恒指熊證重貨區在25000點至25199點區間，相對期指張數雖然按日減少937張，但仍有2089張，而24818點至24999點的極貼價區間，相對期指張數則有1011張，比前日減少288張。

儘管全周連日殺熊，但熊證街貨仍佔總街貨量的71%。瑞萬通博香港上市產品銷售部主管翁世權表示，昨日有資金在恒指下午急升前已開淡倉，因此有熊證被收回，但未見其他熊證止蝕，收市後淡倉數目有減少但幅度不大。他預期下周一港股保持平穩或繼續上升，將會出現較多平倉。

翁世權：下周將現較多平倉

昨日收市後，恒指牛證街貨多集中在收回價23200點至23384點區間，相對期指張數為948張，減少69張，而昨日較多增加在23000點至23199點，相對期指張數為486張，增加323張。翁世權指出，資金開好倉不多，牛證比例上升純粹是反映投資者不敢開淡倉。此外，過去多日創新高的美團點評（3690）昨跌3.17%，翁世權表示昨日有投資者開始平淡倉獲利，並改開好倉，或預期美團會如早前單日回吐後繼續上升。