恒指再飈404點 一周收復「五窮月」跌幅 夜期急漲越二萬五

明報記者 歐陽偉昉

計及昨日，恒指在3月底大反彈以來，已第三次觸及24,800點的短期通道頂部。昨晚道指開市急升700點，恒指夜期在美股開市後升越25,000點，截至晚上11時30分報25,059點，高水289點。

恒生升8.45％逾11年最勁

國指昨收報10,066點，升1%，自3月初以來再重上1萬點。大市沽空率續由上周五歷史高位的20%，回落至昨日的11.53%。主板成交1349億元。北水通過港股通淨沽出4.86億元，繼上周五以來再次出現淨流出。

本地股發威，MSCI香港指數本周升10.76%，為1998年10月以來最大單周升幅。在「港區國安法」消息出現後表現疲弱的本地金融股和地產股，不少本周升逾10%，恒生銀行（0011）全周升14.33%，昨日升8.45%，收報134.8元，為升幅最大藍籌，亦創2009年以來最大單日升幅。太古A（0019）全周升15.17%，昨日亦大升6.19%。友邦保險（1299）全周升13.92%。匯控（0005）昨日亦勁升4%，報40.5元。地產股方面，領展（0823）及新世界（0017）全周均累升逾14%。

溫傑：上望25100點

第一上海首席策略師葉尚志認為，本周初港股挾淡倉後，市場乘外圍炒作歐洲央行加強寬鬆繼續上升，港匯轉強亦利好市場氣氛。

他認為，相對美股和A股在3月急跌後已回復上升，恒指仍未破4月反彈的24,855點，因此整體港股仍可追落後，不過經濟等基本因素的差距會愈來愈大。

過往強勢的科技股回吐，美團（3690）連續兩日創新高後，昨回吐3.17%，報159元，騰訊（0700）跌0.18%。

光大新鴻基財富管理策略師溫傑表示，有資金從新經濟股換馬至落後的本地股。因為不少新經濟股並非恒指成分股，因此是次輪換有助恒指繼續上升，預期可以回補3月初25,100點的裂口。不過溫傑提醒，如果單純資金換馬而不是外來新資金流入，後市升幅仍然有限。