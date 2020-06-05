經濟

香港地產

鄧成波加連威老道 批強拍底價19億

【明報專訊】近年有不少財團或投資者加入收購舊樓行列。由「舖王」鄧成波家族持有大部分業權的尖沙嘴加連威老道61至73號項目，昨日批出強拍令，底價19.26億元，地皮現規劃為商業用途，以地積比率12倍計，可建樓面約13萬方呎，即每方呎樓面地價1.48萬元。

盛匯上水舖劈價兩成半放售

另舖市淡靜下，再有業主劈價放售舖位。盛匯商舖基金持有的上水新勤街27至35號新寶大廈地下D舖，面積1200方呎，早前以2200萬元放售，現減價520萬元或24%、以1680萬元放售，呎價1.4萬元。商舖連租約一併出售，現月租3.6萬元，租期至2022年8月，新買家享租金回報2.6厘。土地註冊處資料顯示，盛匯2019年6月以1338萬元購入，若以1680萬元易手，帳面將獲利342萬元或26%。

灝景灣車位238萬沽 半年彈一成

此外，青衣區車位做價跌勢終見反彈，美聯助理區域經理譚振聲表示，青衣灝景灣2樓單號車位，近日以238萬元獲區內買家承接，料作投資，以現市值租金約5000元計，租金回報約2.5厘。他指，屋苑曾有車位於去年社會運動爆發前，以285萬元易手，創出屋苑車位新高紀錄，但其後做價回落，今年初4樓一個雙號車位以213萬元成交，較高峰期大跌約25%，是次成交較年初做價回升約12%。車位原業主於2014年以約128萬元入市，帳面賺約110萬元或86%。

上 / 下一篇新聞

銀行「成本價」兌美元 最低7.76較現價高 港美元存款急升 今年首4月增逾600億港元
銀行「成本價」兌美元 最低7.76較現價高 港美元存款急升 今年首4月增逾600億港元
聯匯之父：美3原因不可能干預聯匯
聯匯之父：美3原因不可能干預聯匯
匯控渣打撐國安法 英議員批評
匯控渣打撐國安法 英議員批評
網易孖展超購124倍 首日掛牌股輪齊發
網易孖展超購124倍 首日掛牌股輪齊發
南方東英推兩倍期金ETF 稱不會有期油ETF亂象
南方東英推兩倍期金ETF 稱不會有期油ETF亂象
宏安地產「閃崩」蒸發92億 3券商持股逾95% 分析：波動市易掀斬倉
宏安地產「閃崩」蒸發92億 3券商持股逾95% 分析：波動市易掀斬倉
上市公司抽水潮 一周配股137億
上市公司抽水潮 一周配股137億
商務部：港單獨關稅區 非單一國家賦予
商務部：港單獨關稅區 非單一國家賦予
禹洲喊冤：遭標普「不公平待遇」
禹洲喊冤：遭標普「不公平待遇」
金管局伙銀行業 培訓應屆大學畢業生
金管局伙銀行業 培訓應屆大學畢業生
港視訂單連跌兩月 疫情逐漸緩和影響
港視訂單連跌兩月 疫情逐漸緩和影響
蔚來汽車5月交付量創新高
蔚來汽車5月交付量創新高
兆容創富前董事無牌招攬投資罪成
兆容創富前董事無牌招攬投資罪成
三中資券商5月收入齊跌
三中資券商5月收入齊跌
美4月進出口跌幅破紀錄 對華貿易逆差擴至1753億
美4月進出口跌幅破紀錄 對華貿易逆差擴至1753億
標指50天漲37.7% 史上最勁
標指50天漲37.7% 史上最勁
疫情帶起「單車熱」 歐銷量大升
疫情帶起「單車熱」 歐銷量大升
張兆聰：澳門重迎粵客 新濠金沙候低吸
張兆聰：澳門重迎粵客 新濠金沙候低吸
張宗永：外匯掉期 才是抵抗港元沽空長城
張宗永：外匯掉期 才是抵抗港元沽空長城
技術取勝：永升生活險守20天線
技術取勝：永升生活險守20天線
盧駿匡：下跌裂口已回補 國安法已消化
盧駿匡：下跌裂口已回補 國安法已消化
美團期指「64」蹤迹惹聯想
美團期指「64」蹤迹惹聯想
曾國藩好似咁講過？
曾國藩好似咁講過？
劉思明：消費股率先突破看高一線
劉思明：消費股率先突破看高一線
周顯：炒股要比別人冷靜也要比別人瘋狂
周顯：炒股要比別人冷靜也要比別人瘋狂
譚新強：特朗普如羅馬最後帝皇尼祿 正觀賞美國焚燒
譚新強：特朗普如羅馬最後帝皇尼祿 正觀賞美國焚燒
湯文亮：希望得更多 反失去更多
湯文亮：希望得更多 反失去更多
待疫情受控 英樓市料復元 趁英鎊低水 投資者可考慮入市
待疫情受控 英樓市料復元 趁英鎊低水 投資者可考慮入市
移民英國條件
移民英國條件
東九3樓花盤齊申預售 共1628伙 五礦油塘盤涉688伙佔最多
東九3樓花盤齊申預售 共1628伙 五礦油塘盤涉688伙佔最多
待批預售樓花1.2萬伙 1年新高
待批預售樓花1.2萬伙 1年新高
OMA by the Sea特色戶 實呎逼2萬雙破頂
OMA by the Sea特色戶 實呎逼2萬雙破頂
華誼兄弟王忠軍2.2億沽富匯相連戶
華誼兄弟王忠軍2.2億沽富匯相連戶
內地客美孚單位淪銀主盤 3房1030萬易手
內地客美孚單位淪銀主盤 3房1030萬易手