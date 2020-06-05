鄧成波加連威老道 批強拍底價19億

盛匯上水舖劈價兩成半放售

另舖市淡靜下，再有業主劈價放售舖位。盛匯商舖基金持有的上水新勤街27至35號新寶大廈地下D舖，面積1200方呎，早前以2200萬元放售，現減價520萬元或24%、以1680萬元放售，呎價1.4萬元。商舖連租約一併出售，現月租3.6萬元，租期至2022年8月，新買家享租金回報2.6厘。土地註冊處資料顯示，盛匯2019年6月以1338萬元購入，若以1680萬元易手，帳面將獲利342萬元或26%。

灝景灣車位238萬沽 半年彈一成

此外，青衣區車位做價跌勢終見反彈，美聯助理區域經理譚振聲表示，青衣灝景灣2樓單號車位，近日以238萬元獲區內買家承接，料作投資，以現市值租金約5000元計，租金回報約2.5厘。他指，屋苑曾有車位於去年社會運動爆發前，以285萬元易手，創出屋苑車位新高紀錄，但其後做價回落，今年初4樓一個雙號車位以213萬元成交，較高峰期大跌約25%，是次成交較年初做價回升約12%。車位原業主於2014年以約128萬元入市，帳面賺約110萬元或86%。