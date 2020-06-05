內地客美孚單位淪銀主盤 3房1030萬易手

喜漾1房670萬 屋苑年半新低

長沙灣喜漾錄得本月首宗二手成交，惟成交價屬屋苑18個月、即約一年半以來新低。香港置業分行首席聯席董事胡耀才指出，喜漾1座極高層E室，望山景，1房間隔，實用397方呎，以約670萬元成交，實呎16,877元。原業主2015年8月以604.2萬元購入，帳賺約65.8萬元或約11%。

新地（0016）天水圍Wetland Seasons Park 2期上月開售，搶去區內不少二手客源，令區內大型屋苑嘉湖山莊上月成交量明顯急挫，屋苑近半個月未有成交，不過踏入6月終開齋。

嘉湖3房650萬沽 近半月「開齋」

中原區域營業經理伍耀祖稱，嘉湖山莊景湖居1座低層A室，實用638方呎，3房套房間隔，以650萬元成交，實呎10,189元。原業主2015年3月以430萬元買入，持貨5年，帳面賺220萬元或51%。