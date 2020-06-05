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華誼兄弟王忠軍2.2億沽富匯相連戶

【明報專訊】新冠肺炎令內地所有電影院今年1月下旬全面停業，有內地娛樂公司高層減價賣樓套現。市場消息指出，曾被譽為「中國影視娛樂第一股」、華誼兄弟創辦人及董事長王忠軍，最新以約2.2億元售出中半山富匯豪庭一個相連戶，較兩年前叫價勁減6800萬元。

市場消息稱，上述單位為富匯豪庭2座高層A、B室相連戶，實用面積共3738方呎，最新以約2.2億元售出，實呎58,855元，較2018年時叫價2.88億元大減6800萬元或23%。不過，王忠軍早於2010年以1.32億元購入，故現時即使減價出售，持貨10年帳面仍勁賺8800萬元或66%。

此外，屋苑早於今年3月亦錄大額二手成交，嘉里集團老闆郭鶴年前媳婦本田由美子，以2億元「賣殼」形式售出富匯豪庭1座中層一個相連戶，實用3738方呎，實呎約5.35萬元。原業主2007年以9342萬購入，帳面獲利1.06億示或約1.13倍。

劈價6800萬沽 10年仍勁賺近億

事實上，華誼兄弟相關人士一向鍾情中半山物業，如總裁王忠磊2012年7980萬元購入富匯豪庭2座中高層B室，並於2018年售出，單位實用1805方呎，實呎49,307元，帳面獲利920萬元或11%。華誼兄弟導演馮小剛及其妻徐帆，亦於2010年以5800萬元購入富匯豪庭2座實用1933方呎的中高層A室；徐帆及華誼旗下「金雞獎」影帝，同於2012年購入同區君珀各一個單位。

疫情下公司首季度虧損逾億

市值一度接近900億元（人民幣‧下同）的華誼兄弟，2018年捲入「陰陽合同」事件，同年錄得10.93億元虧損，2019年度再錄得39.6億元虧損，今年首季度則預計淨虧損為1.38億元至1.43億元，主要受疫情影響，全國所有影院及實景項目暫停營業，公司沒有影片上映，電影、影院及實景娛樂收入較上年同期出現較大程度的下滑。

此外，今年4月華誼兄弟擬以每股2.78元幣非公開發行逾8.2億股，集資不超過22.9億元，發行對象包括阿里影業等。王忠軍去年曾向傳媒透露，2018年他曾出售名畫紓緩公司經營困境，稱「為了公司的安全，我什麼都可以賣掉」。

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