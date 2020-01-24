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OMA by the Sea特色戶 實呎逼2萬雙破頂

【明報專訊】本月暫時未有全新大型樓盤開售之際，部分上月已開售的新盤仍錄高價成交。永泰（0369）青山公路OMA by the Sea，透過招標新售出第1座頂層17樓A1室特色戶，實用1288方呎另連天台，成交價2558萬元、實呎19,860元，再創項目成交價及呎價新高紀錄。

永泰執行董事兼銷售及市務總監鍾志霖表示，上述特色戶採4房連套房設計、可望海景；他補充，OMA by the Sea設有5伙此類連天台及內置樓梯的頂層特色戶，屬3房或4房設計，實用1194至1428方呎，項目上月中推出至今累沽292伙。

Wetland 2期第三輪銷售收逾5000票

至於新地（0016）明日進行第三輪銷售209伙的天水圍Wetland Seasons Park第2期，昨截止認購登記，發展商經初步點算收逾5000票、超額約23倍；項目5月底經兩輪銷售累沽約500伙、佔項目單位總數699伙逾七成，套現33億元。

與此同時，嘉里（0683）旗下已屆現樓的屯門掃管笏滿名山，下周一（6月8日）上午11時至黃昏6時，推出山庭9幢洋房招標；相關洋房實用1785至2877方呎。

另本月迄今，新盤市場已錄至少3宗撻訂，最新一宗來自萬科香港負責銷售、近日紅盤高開的長沙灣The Campton，位於15樓實用477方呎C室，屬2房戶，原於5月27日首輪銷售中以853.3萬元售出，買家撻訂料遭沒收5%訂金，涉近43萬元。

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