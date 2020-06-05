經濟

香港地產

待批預售樓花1.2萬伙 1年新高

【明報專訊】隨着疫情轉趨穩定，發展商積極籌備推售新盤的前期工作。地政總署顯示，截至上月底，累積待批預售樓花單位11,998伙，涉及26個項目，較今年4月10,729伙上升12%，有關數字連升4個月，亦是自去年5月錄得待批單位數目12,033伙後，創出一年新高。

帝御‧金灣Silversands兩盤涉771伙

待批預售樓花中，有兩個項目已命名，由香港小輪（0050）及帝國集團合作發展的屯門青山公路青山灣段8號，已命名為帝御，第1期名為帝御‧金灣，提供611伙，預計2022年4月落成。資料顯示，香港小輪及帝國在2016年8月以27.08億元、每方呎樓面地價4085元投得上述地皮，整個項目共提供約1800伙。信置（0083）2017年7月以13.83億元、以每方呎樓面地價1.16萬元投得的馬鞍山白石耀沙路8號，項目命名為Silversands，提供160伙，預計2022年8月落成。

海璇2B期獲批 最快下季推

另地政總署上月批出3份預售樓花同意書，分別為新地（0016）北角渣華道133號海璇第2B2期（123伙）、第2B3期（228伙），以及英皇屯門澄麗路9號畔海（8伙），共涉及359個單位，較4月542宗跌33.8%，為28個月來批出預售單位最少。新地副董事總經理雷霆回應查詢指，海璇第2B期有機會下季推售。

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