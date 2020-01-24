東九3樓花盤齊申預售 共1628伙 五礦油塘盤涉688伙佔最多

明報記者 甘潔瑩

地政總署資料顯示，3個新申請預售樓花項目中，以五礦地產（0230）在港首個住宅項目油塘崇信街18號的伙數佔最多，共688伙，預計於2023年3月落成，樓花期長達34個月。五礦營銷及市務總監方俊回應本報查詢時表示，項目擬下季開展宣傳推廣、期望最快第四季可以開售。方氏續稱，崇信街項目提供的單位戶型，涵蓋開放式至4房設計，個別特色戶實用面積最大約2200方呎，而4幢大廈的開則，是希望多數單位均可坐擁有不同程度的維港海景。

連同4個待批東九樓花 共涉2769伙

上月新增的另兩個新申請預售樓花項目同位於啟德新發展區，包括恒地（0012）向海航系購入的啟德沐泰街7號第1期（即1K區3號地皮），提供479伙，預計2022年9月落成。恒地營業（一）部總經理林達民回應本報查詢時稱，集團新近申請預售樓花同意書的啟德沐泰街項目，部署最快明年推出市場。至於會德豐（0020）向海航系以68.89億元購入啟德沐泰街10號第1期（即1L區2號地皮），亦於上月申請預售，涉及461伙，預計2023年3月落成，樓花期亦長達34個月。

啟德佔4份待批申請

事實上，會德豐早於去年10月及11月，已就2018年向海航系購入的啟德1L區1號項目，即沐泰街12號申請預售，項目分2期發展，分別提供399及247伙，預計2022年6月及9月落成，上述兩份申請至今仍未批出。除上述4份啟德項目申請外，目前待批預售樓花同意書的東九龍新盤，還包括會德豐早於去年6月及10月，已先後申請預售的藍田茜發道KOKO HILLS第1及2期，分別提供413及82伙，即來自東九樓花新盤的伙數達2769伙，佔待批伙數11,998伙的23%。

萊坊執行董事林浩文表示，東九有多個樓花新盤部署推售，部分更是大型發展項目，有關新盤定價或受壓，相信發展商在定價上會比較貼地。美聯物業首席分析師劉嘉輝指出，綜合地政總署資料顯示，上月共有3個新申請預售樓花同意書涉1628伙，若以首5個月累計，單位高達9977伙，已逼近去年全年10,360個水平，佔比達96.3％，可見即使今年受疫情影響，發展商依然積極就旗下項目申請預售，以便日後推盤。