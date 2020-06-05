湯文亮：希望得更多 反失去更多

當時我除了恭喜之外，並沒有說其他，最近見到那名年輕朋友，順便問他幾時入伙，佢話唔好講，當日他打算買樓的時候，有幾個朋友叫佢三思而後行，當時有不少議員話樓市正在下跌叫政府撤銷SSD，讓那些買樓未夠3年的業主有一道逃生門，既然議員以樓市正在下跌理由叫政府撤辣，點解仲要買樓，就算買都要鋤價，於是他大筆一揮，在買賣合約上要求減價10%，結果一去無回頭。而最近有一個成交，比當日打算買的大約低了15層，成交價卻高了接近8%，年輕朋友話希望得到更多，誰不知失去更多。

年輕朋友的損失是由他自己造成的，所以不能夠怪任何人，最近有不少美資要撤離香港，雖然有人歸咎於港版國安法，我認為這是一場誤會，港版國安法還未成立，美資又點會事先撤離？不過，美資撤離亦不是由他們自己造成，而是美國政府希望要得更多，而令到美國商人失去更多！

不制裁習主席 即不會制裁任何人

在去年底，美國通過《香港人權及民主法案》之後，表示美國可以用人權法制裁任何香港人及內地人，美國商人就知道要撤離香港，因為不但沒有香港人及內地人會投資在美國的投行，甚至會將已投放的資金撤離。

大家都知道，就算唔在美國買物業，甚至唔去美國，只要美國政府發一封信或者一個電郵，叫美資投行凍結某個香港人或內地人在投行的資產，投行不得不從，換句話說，《人權法》會令美資生意不斷萎縮，無生意，想唔撤離都唔得。不過一雞死一雞鳴，本來投放在美資投行的資金就會投放去其他歐盟投行，這招美式七傷拳真犀利，香港未傷，美資先要重傷。

美國總統特朗普亦非等閒之輩，知道制裁會令美資受到嚴重損失，但《人權法》又已通過，不能夠收回，唯有話不會制裁習主席，即是話畀大家知道，不制裁習主席即是不制裁任何人，大家可以放心將資金投放入美資投行。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]