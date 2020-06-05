譚新強：特朗普如羅馬最後帝皇尼祿 正觀賞美國焚燒

美國黑人經歷了數百年的奴隸厄運，即使內戰後解放黑奴，黑人仍被嚴重歧視，大部分仍長期逃脫不了單親家庭和貧窮的惡性循環。其中一位與會者講了一個令人唏噓的故事：已去世的網球名宿Arthur Ashe是她的好友，不幸得到了愛滋病，當年等同被判死刑。但Ashe竟然告訴這位友人，得到愛滋病仍非他一生的最大不幸，出生為一個美國黑人才是最痛苦！連一位受人尊敬，名成利就的黑人都這樣說，普通黑人的遭遇，可想而知。請留意成功的黑人，包括政商界領袖，甚至運動界球星，尤其男性，一般衣着非常考究，到了極少人打領帶的今天，他們仍每天西裝筆挺。我相信原因不止「貪靚」，而是他們更需要靠衣裝才能得到多一點尊重，和防止在街上被警察無故盤問、欺負，甚至槍殺！不是開玩笑，我相信即使前總統奧巴馬，如在晚上穿上hoodie便服出外散步（當然他有保鏢），他也有被警察截查的機會，如開着名車，風險更高。

我明白不少香港人近日「心涼」，因為過去一年香港受盡社會暴亂之苦，美國不斷干預香港事務，煽風點火，甚至恐嚇制裁香港和整個中國，現在有點因果循環的感覺。美國對香港的立場當然是虛偽和雙重標準，但不用太上心，明眼人當然知道香港已被利用成為修昔底德陷阱式中美立體鬥爭中的意識形態主戰場。

美國動亂或變本加厲攻擊中國

但大家不應幸災樂禍，人是應該有同情心和同理心的（美國總統特朗普沒有）。况且美國動亂，對香港和整個中國一點好處都沒有，不單止不會因此就停止攻擊中國，反而可能變本加厲。疫情也一樣，早前美國航母Theodore Roosevelt號多名船員受感染，艦長發電郵求救，反而被滅聲兼炒魷，但艦隊終仍須退出巡邏西太平洋任務。但剩下來的其他艦隊，反而大增挑釁性，在中國周邊和南中國海區域，所謂宣示自由導航權的偵察機行動（中國航母駛到加州邊又如何？），隨時擦槍走火。

更重要的是譏笑他人前，請先自己反省一下。香港何嘗不是充滿種族歧視。歧視對象且不止少數族裔，更可悲的是最受歧視，最經常被襲擊的竟然是同膚色、同種族人士，唯一分別是語言和出生地，其實這是一種嚴重的自我仇恨，充滿自卑和不安全感，非常悲哀和可恥。亦請不要狡辯仇恨的原因不是「種族」、語言和文化，而是出於追求崇高自由、平等和民主理想。留意到近日香港鮮有人發聲支持美國「Black Lives Matter」運動，網上討論反而絕大多數支持種族主義者特朗普，且充滿侮辱黑人的字眼！

美國固然充滿種族和階級問題，社會極度分化，兩黨水火不容。今次與會的市長有民主黨，有共和黨，亦有獨立無黨派的。他們政見分歧很大，但最少異口同聲，一致譴責所有暴力行為，包括搶劫、縱火、襲擊警察和市民。

對比下，香港更悲哀和恐怖，過去一年，不少香港人包括政客，所謂傳媒工作者，所謂學者甚至老師，竟然公然宣揚、讚美極度殘忍的暴力行為，令任何稍有良知的人都痛心疾首。最精準邪惡的一招是洗腦教壞香港人，即使不參與暴力，仍必須認同、接受或最少默許暴力！最意想不到亦最令人沮喪的是，不少本來正常，有愛心的香港人，竟被成功洗腦。每次見到有人被暴徒襲擊，已非常痛心，但當見到一些人開傘遮掩醜陋邪惡暴行，所謂記者們袖手旁觀，我的心淌淚了。

更要提醒大家，過去一年發明了一大堆美化、軟化、各種毫無人性暴行的詞彙。殺人就是殺人，打人就是打人，縱火就是縱火，何必鬼鬼祟祟，躲在一些一點都不好笑的邪惡詞彙後面。亦奉勸大家包括政府，請戒絕墮入圈套，被洗腦用上這些邪惡詞語。試想除納粹黨外，還有其他人會把屠殺600萬猶太人，稱之為「Final Solution」嗎？

今次峰會的重點嘉賓是前副總統拜登。去年在華盛頓見過他真人，風度翩翩，今次在網上再見到他，風采依然，沒有傳媒渲染得很厲害的老人癡呆迹象。他當然痛罵特朗普分裂社會，鼓吹種族主義，再加上處理疫情失當，導致經濟大衰退，4000萬人失業。

美股急升靠印鈔派錢 非經濟前景好

特朗普經常用上充滿暗示種族主義的字眼，例如「when the looting starts, the shooting starts」，正是1960年代，一位邁亞密白種人優先主義警察總長的「名句」。特朗普不止恐嚇出動軍隊鎮壓，更說可能放狗，極具侮辱性，令人聯想起追捕逃走黑奴的場境。近日特朗普又再炫耀美股表現，我奉勸他不要太過驕傲，因為受惠者仍只是Top 1%甚至0.1%而已，股市急升只會更激怒其餘99%民眾。况且股市上升的原因並非經濟前景好，主要靠MMT印鈔和更直接的UBI派錢，以及聯儲局直接入巿買國債、企業債甚至垃圾債，天曉得政府有沒有暗中直接買股，即使有也不是甚麼新聞，日本央行早就這樣做。

看情形，美國動亂固然有一大堆自己的原因，但亦有不少跟香港、法國、阿根廷和很多地區動亂有些共同背景原因，包括因十多年來QE拉闊貧富懸殊差距，亦導致本土民粹主義上升。手法上，美國動亂也似乎有不少模仿香港的地方，包括衣着、裝備和網上組織方法。

社會運動延長 對經濟政治疫情影響更大

特朗普矛頭直指左翼Antifa為本土恐怖主義組織，但亦有人說部分暴動是由極右白人優先主義者插贓嫁禍。我不清楚真相，但如示威活動真的有組織性，相信有如香港，這場運動也將延續下去，最少直到11月大選。除此，我也留意到今次美國動亂，到現時為止，雙方使用的武力，比想像中克制，亦有香港的影子。1992年LA的Rodney King暴動，6日內死亡人數已超過60，甚至出動了海軍陸戰隊，用的都是真槍實彈。現代可採用的人群控制非致命武器多了很多，包括stun grenade、taser和較傳統的催淚彈及橡膠子彈等。奇怪的是部分示威者雖也暴力，但大多只用汽油彈和擲磚，彷彿deja vu在收看去年香港暴動。這情况也可能非偶然，美國民間擁有2億手槍和更多長槍，暫時不用可能是有意把運動拖長，不想升級過急，引來軍事鎮壓。其實漫長社會運動，對經濟、政治選舉和疫情的影響更大。

3年多前，一位英國人朋友，他是位頂級全球策略師告訴我，他和他的劍橋歷史學家表兄認為美國政治制度的腐化程度，已類似羅馬帝國晚期，或將在數年內崩潰。當時我反應驚訝，不願相信，美國是個天然資源和人才豐富的龐大國家，長遠前途一片光明。至今我仍然不願相信，但無可否認，特朗普為美國帶來極大傷害，簡直到了禮崩樂壞地步。其實今次動亂的來臨，一點也不意外，奇怪的只是為何要等3年多才出現，原來要等到疫症失控，無辜累死十多萬人，經濟崩潰，加上今次白警謀殺黑人事件的火柴，才引爆社會怒火。

停綠卡申請半年 美國自毁吸人才長城

特朗普對幾乎所有重要的美國institutions（機構和制度），都製造巨大傷害。跟中國對峙和所謂去全球化而帶來的不穩定性已不說了，B.C.前美國已逐漸收緊移民政策，A.C.後索性暫時全面停止綠卡申請半年，工作甚至學生簽證都變得極因難。本來美國最強項就是吸引全球精英去美國尋夢，特朗普正在自毀長城。他不斷干擾本應獨立於政治的聯儲局，逐步削弱它的公信力，加上無限QE，到某一天，全球對美元信心可突然崩潰，近日美元已慢慢下跌，但仍不嚴重。

特朗普經常扮醫學專家，亂建議人民吃藥，甚至注射消毒藥水。最差的是干預FDA審批藥物程序，他竟自誇一個電話打給主管Dr. Hahn，HCQ就得到批准，還迫CDC買入了數千萬劑。政治干預FDA和CDC殊非好事，本來全世界都以FDA為黃金標準，A.C.後可能出現變化。同樣的，美國FAA本應是評審飛機安全性的最可靠機構，但經737 Max醜聞一役，自己都要被國會調查。A.C.後，大家再上飛機前，會否查詢是否737 Max呢？

上周末特朗普擔心安全，慌忙調動軍警保護白宮，且驅散和平示威者，目的是開路去附近被火輕微損壞的歷史性教堂爭取photo opp，還把國防部長拉入鏡頭。此舉非常不智，似有把軍隊政治化的嫌疑，後果可以非常嚴重。按經濟學家Paul Krugman的說法，特朗普已把美國推到內戰邊緣。

拜登警告：特朗普開始削弱大選合法性

拜登在峰會上警告，特朗普已開始企圖delegitimize大選（削弱大選合法性），即使在疫情下，仍不斷抗拒和中傷mail-in ballot（郵寄投票），誣衊如全面容許，將製造大量假冒簽名的假票案。他這樣說是因為如能阻止大量人投票，投票率低對他非常有利。拜登說特朗普甚至正在企圖切斷郵政服務經費。假票之說毫無根據，即使有數目也必極小。這爭拗亦印證我經常提到的一點，政治制度仍停留在中世紀，但科技已走到接近「上帝級數」。郵遞系統早在羅馬時代已建立，竟然到了2020年仍未獲信任！如改用互聯網技術，驗證文件易如反掌，例如可用DocuSign，更可靠的當然是用手指模或臉孔辨認。

峰會上一位投票機器和選舉服務公司的CEO提醒，如真的有大量郵寄選票，點票需時可能長達數日甚至數周，請大家有心理準備。這段真空期將類似2000年選舉，在Florida反覆人手點票，再有法律挑戰，搞了多周才由最高法院判小布殊得勝。但現在美國政治氣氛更兩極化，這段真空期可變得極危險，尤其如特朗普選情不利，他極可能故意煽動支持者搞事。

特朗普猶如羅馬的最後一個帝皇尼祿（Nero），一邊揮舞着電視遙控器或KFC雞腿（因他不懂拉小提琴），一邊看Fox，觀賞美國焚燒。

（中環資產持有Zoom及DocuSign的財務權益）

中環資產投資行政總裁

[譚新強 中環新譚]