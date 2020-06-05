經濟
周顯 投資二三事

投資策略

周顯：炒股要比別人冷靜也要比別人瘋狂

【明報專訊】我批評港交所（0388）的文章，有讀者留言﹕「港交所連披露易都唔整App。落後到呢……這句留言self-explanatory，也用不着解釋了。

然而，港交所雖然落後，也不思進取，可是運氣來到了，山也擋不住。這幾天同金融界的朋友們吃飯，個個都是意氣高揚，對後市充滿信心，其中的一大共同理由，就是將會有大量在美國上市的中資股轉到香港上市，單單這些生意，港交所已經多到接唔切，想唔發達都難。

通過推國安法 港股跌少升多

不知是不是這個原因，在人大通過了會推出「港區國安法」之後，港股是升多跌少，有人預測是將會升到不見頂，不過也有某些人預測將會跌到不見底，而暫時看來，還是前者取勝。

看現在的世界，股市似和現實世界完全是兩個不同的宇宙。香港固然是一片看好，美國那邊，疫情固然仍在高峰期，過了幾個月，個案完全不見下滑，是所有國家中維持最久的，它還遇上了從來未有見過的全國暴亂，但股市居然還節節上升，完全違反了正常的地心吸力定律。

我記得，在1999年，我初學炒股票時，前輩高山行（他的年紀其實和我差不多，炒股輩分是前輩）對我說，炒股的訣竅是在冷靜時比任何人都要冷靜，在瘋狂時比所有人都更瘋狂，莫非就是今天的寫照？

[周顯 投資二三事]

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