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劉思明：消費股率先突破看高一線

【明報專訊】恒指連升4日，逼近4、5月高位遇到阻力；不過，不少股份已率先升破高位，消費股最為明顯受到追捧，可看高一線。

恒指昨高開318點、見全日高位24,643點後回順，早市曾倒跌逾百點，在24,204點找到支持，收報24,366點，升40點或0.17%；國指升不足1點。恒生綜合大型股指數升0.56%，中型股指升0.26%，小型股指跌0.45%，整體表現參差。大市成交1254億元，略高於60天平均，交投平穩。

大市方面，據《明報》港股數據庫，升跌比率55比45，升逾3%佔上升股份近兩成，跌逾3%佔近一成半；陽燭對陰燭為32比68，大市好壞參半，買盤動力不俗，但沽盤也相當積極，有七成股份低於開市價呈陰燭收市。

能源及相關股跌逾2%表現最差

至於本報數據庫追蹤的30個行業，有三成半多下跌，能源及相關跌逾2%表現最差，其次教育、金屬及礦石、房託跌約1%。上升行業中，有一半升逾1%跑贏恒指，博彩及消閒升逾2%最強，農業及水務、航空及相關升近約1.5%，各有七八成股份上升，升勢相對全面。

恒指受制24800點待突破

恒指受制4、5月高位約24,800點仍有待突破，但踏入6月以來，不少股份已升穿4、5月高位；以本報數據庫涵蓋約350隻股份為例， 有超過兩成升破4、5月高位，如炒得火熱的美團（3690），昨再升逾半成，創新高164.2元，較4、5月最高位146.7元高出逾一成；大型股安踏（2020）、潤啤（0291）高出4、5月高位逾一成，正撲向上市新高。

成功突破4、5月高位的股份（突破股份）集中幾個行業或主題，教育股有六成呈突破，家品及零售、紡織及服飾、環保及新能源有約一半股份出現突破；博彩及消閒、內房及物管、食物飲品亦有四成股份呈突破。

從家品、服飾、博彩消閒、食品來看，消費娛樂主題明顯獲青睞，敏華（1999）可以留意。敏華旗下的沙發及配套產品業務，上年度有一半收入來自中國市場，可以受惠內地的消費復蘇，以及功能沙發市場保持較快增長。

股價方面，敏華上月累升35%，曾高見6.43元，而日前跳升突破高位後愈升愈有，創出52周新高，短線上望料於7.5元有較大阻力，不妨候回調於7元以下吸納，並設低於6.5元止蝕。

[劉思明 數據尋寶]

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