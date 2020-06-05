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張兆聰：澳門重迎粵客 新濠金沙候低吸

【明報專訊】恒指昨日再升40點，收報24,366點，成交金額1254億元。港股先升後回，最高見24,643點，逼近4月底至今的阻力位後回順。全球股市有技術調整需要，高升後會有獲利沽壓，但暫時也未見特別原因引發大幅回落。投資者始終聚焦氾濫的流動性，股市有整固但暫難大跌，之後再升的機會仍較大。澳門即將迎來廣東旅客，濠賭股炒上，落後股表現尤其突出。若新濠（0200）、金沙中國（1928）等回落，可趁低吸納。

復蘇憧憬下推升價值型股份，由於估值低殘兼重磅，對全球主要股指有頗強的推升作用。但這些股份的一個問題是盈利動力不足，就算大家忘記今年，以2021年盈利去計算股價，但坦白說，難度匯控（0005）明年就會有出色表現嗎？相信多數投資者都有懷疑。就算匯控是極端的例子，但以汽車、內房來說，其實也可能進入存量市場階段，需求增長有限，也要擔心邊際利潤，盈利無法持續增長，估值也難擴張，多數股份股價都呈大型上落市格局。

筆者不是對市場悲觀。雖然短線有技術整固的可能，例如美股三大指數都貼近超買區，但一來流動性寬鬆格局不變，股市很難出現像樣的調整，二來科技股盈利增長理想，短線落後是受制於累積升幅大、估值高，但這是短線獲利的理由，股價不會因而轉勢下跌。

中概股續回歸 過千億成交或成常態

就算是港股，即使昨日高開低走，但內部結構不差﹕騰訊（0700）因今年預測市盈率達30倍而高位有阻力，但股價拒絕回落，到下半年反映明年盈利，有望逐漸上試500元關口；港交所（0388）再次迫近300元，這確實是一個魔咒，但今次中概股陸續回歸，過千億成交會成為常態，有力穩步上揚。友邦（1299）短線反彈幅度大，但也確實進入炒復蘇階段，下半年應可看高一線；匯控、中移動（0941）、中資金融股、港資股是偏弱，但估值也確實低殘，至少很難拖累大市。綜合來看，恒指後市仍可看好，但要給予多一點時間，短線勢頭會較反覆。

市場繼續瘋狂炒作地攤概念股，作為生產地攤神車的柳州五菱母公司，五菱汽車（0305）再漲64%。內地報道該翼開啟的商用車上月才上市銷售，近期一天訂單已超上月。到夜市食小吃自然喝啤酒，青島啤（0168）、華潤啤酒（0291）均升逾3％。但要留意高瓴資本5月下旬在40元水平開始減持潤啤。美團（3690）再創新高，微盟（2013）則衝高後倒跌，可趁低收集。

微盟衝高後倒跌 可趁低收集

澳門即將迎來廣東省旅客，板塊中最強勢的要數銀娛（0027）和澳博（0880）。市場視銀娛為最強龍頭，買濠賭股的首選，後者則有重頭戲「上葡京」即將開幕，成為一大炒作誘因。只是兩股跟疫情高位相差僅約10%，短線進一步上升的空間相對有限。至於3隻外資股，即金沙中國（1928）、永利澳門（1128）和美高梅（2282）無疑是相對落後得多，原因是各自有業務上的問題。但只要賭收逐漸恢復，問題可望淡化。相對受市場忽略的是新濠國際（0200）。集團業務表現一直偏好，但由於只持有新濠博亞股權，市場較少留意。集團股價在14元至17元水平橫行多時，近日開始向上突破，走勢較3隻外資股為佳，現價相對疫前高位當有30%空間。尤其是美國上市的新濠博亞明顯破位向上，可留意。

[張兆聰 還看今朝]

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