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盧駿匡：下跌裂口已回補 國安法已消化

【明報專訊】筆者上期表示「23,756點及22,519點會成為後市的關鍵」。然而，恒指在6月1日升穿了23,756點，反映勢頭將會持續向好。最終在本周三回補了5月22日的下跌裂口，意味着港區國安法的消息已被市場消化，而下一阻力將位於24,657點。

參考4月下旬至今每次反彈的走勢，時間上普遍會維持大約6日。假如歷史重演，現時或已離頂不遠矣。另一方面，短線市寬由4月至今持續反覆向下，而每次反彈幅度都十分顯著，今次亦不例外，與早前幾次的情况十分相似。但由於暫時尚未到達超賣水平，料短期仍有下行空間。

中升敏華料短期升勢持續

近日市場焦點由新冠肺炎及經濟復蘇步伐，轉移至美國因種族問題而觸發的暴亂，並且逐漸蔓延全美，加上與華為相關的網絡安全問題繼續發酵，在壞消息充斥下，後市未見樂觀。但危中有機，正因中美問題繼續升溫，市場憧憬在美上市的中概股將會陸續在香港上市，令港交所（0388）的新股上市收入和未來的大市成交金額有望增加，因而刺激股價在本周創了52周高位。

不過整體而言，現階段炒股難度不低，而恒指走勢亦較波動，因此筆者暫時仍然維持以期指即市操作為主。即使市况未明，仍會有表現亮麗的個股。當中包括中升控股（0881）及敏華控股（1999），除了創52周新高外，成交亦配合，相信短期升勢仍有望可以持續。

（筆者為證監會持牌人士，沒持有上述股份）

ASC分析系統創辦人

[盧駿匡 圖金術]

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