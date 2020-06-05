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經濟
2020年6月5日星期五
技術取勝
投資策略
銀行「成本價」兌美元 最低7.76較現價高 港美元存款急升 今年首4月增逾600億港元
聯匯之父：美3原因不可能干預聯匯
匯控渣打撐國安法 英議員批評
網易孖展超購124倍 首日掛牌股輪齊發
南方東英推兩倍期金ETF 稱不會有期油ETF亂象
宏安地產「閃崩」蒸發92億 3券商持股逾95% 分析：波動市易掀斬倉
上市公司抽水潮 一周配股137億
商務部：港單獨關稅區 非單一國家賦予
禹洲喊冤：遭標普「不公平待遇」
金管局伙銀行業 培訓應屆大學畢業生
港視訂單連跌兩月 疫情逐漸緩和影響
蔚來汽車5月交付量創新高
兆容創富前董事無牌招攬投資罪成
三中資券商5月收入齊跌
美4月進出口跌幅破紀錄 對華貿易逆差擴至1753億
標指50天漲37.7% 史上最勁
疫情帶起「單車熱」 歐銷量大升
張兆聰：澳門重迎粵客 新濠金沙候低吸
張宗永：外匯掉期 才是抵抗港元沽空長城
技術取勝：永升生活險守20天線
盧駿匡：下跌裂口已回補 國安法已消化
美團期指「64」蹤迹惹聯想
曾國藩好似咁講過？
劉思明：消費股率先突破看高一線
周顯：炒股要比別人冷靜也要比別人瘋狂
譚新強：特朗普如羅馬最後帝皇尼祿 正觀賞美國焚燒
湯文亮：希望得更多 反失去更多
待疫情受控 英樓市料復元 趁英鎊低水 投資者可考慮入市
移民英國條件
東九3樓花盤齊申預售 共1628伙 五礦油塘盤涉688伙佔最多
待批預售樓花1.2萬伙 1年新高
OMA by the Sea特色戶 實呎逼2萬雙破頂
華誼兄弟王忠軍2.2億沽富匯相連戶
內地客美孚單位淪銀主盤 3房1030萬易手
鄧成波加連威老道 批強拍底價19億
技術取勝：永升生活險守20天線
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【明報專訊】萬科企業有望挑戰29元（圖）
洛陽鉬業2.8元阻力較大（圖）
明報記者 劉思明
[技術取勝]
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