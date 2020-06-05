張宗永：外匯掉期 才是抵抗港元沽空長城

聯繫匯率實行的是貨幣局制度：香港的發鈔銀行如果要發行現鈔，要將7.8兌換價計算的美元存進金管局。理論上如果有任何人拿着港元入銀行要求買美元，特區政府都可以拿出之前儲下來的美元來兌換；但這只是針對市場上流通的現鈔。聯繫匯率建立於上世紀八十年代中期，那時候銀行擠提仍然是一件記憶猶新的事情，為了避免市民拿着一大袋港元到銀行兌換美元，這貨幣局的主意的確是產生定心丸的作用。今天，索羅斯如果要衝擊港元，他不會叫手下拿着一籃籃港元到香港銀行要求兌換，他需要做的只是按幾下電腦鍵，就可以做出上千億的港元淡倉。

做港元淡倉最快捷的方法是利用遠期合約（forward contract）沽空港元，遠期匯價的價位是現貨及期貨差點之和；期貨差點是反映美元和港元的息差，由於現在港元的利息比美元高，期貨點是相對昂貴。這亦是為什麼金管局抵抗空倉的其中一個方法是抽高港息，令淡倉的成本暴漲。

港可向京借美元 對抗炒家沽盤

在非貨幣市場，金管局要對抗沽盤，最直接的方法是拿出美元來買港元，香港雖然有4000多億美元外匯儲備，但頭寸總有不夠用的一天。外匯掉期令香港可以在有需要時借用北京的美元，對抗炒家的沽盤需求。

什麼是外匯掉期？簡單來說就是：今天甲方用A貨幣從乙方手上按現今的匯率買下B貨幣；然後在特定的未來日子，甲方再用B貨幣從乙方用一議定的匯率（遠期價）回購A貨幣。從外匯的角度，這是兩個相反方向的外匯交易，一個發生在今天，一個發生在遠期。如果從貨幣市場的角度，則可視作甲方向乙方借了A貨幣來投資B貨幣。

港區國安法惹得人心惶惶，每當香港有政治事件衝突時，很多人都不期然憂慮聯繫匯率能否維持。信心這東西是很飄忽很難捉摸，但政見歸政見，我對特區政府和北京維持聯繫匯率的能力是有信心。

[張宗永 翼之聯想]