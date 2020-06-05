疫情帶起「單車熱」 歐銷量大升

在單車和電動車行業，中國擁有從零件到組裝整車的完整產業鏈。速賣通的數據顯示，電動滑板車也在歐洲掀搶購潮。意大利上月銷售增長​​近9倍，英國增長近8倍，法國增長3.8倍，西班牙則增長2.8倍。

Adidas華銷售反彈勝預期

此外，運動品牌Adidas在內地解除封鎖措施後，在華銷售的反彈速度勝預期。該公司4月曾警告，在華銷售額需幾個月才能恢復至去年水平，但它最新公布5月在大中華區的整體收入，已超過去年同期水平。Adidas表示，由於內地市場復蘇速度比預期快，預料第二季大中華區的銷售額，將與去年同期持平。Adidas的2019年在華銷售額相當於其整體銷售額的五分之一以上。雖然內地市場復蘇，Adidas重申本季環球收入仍將按年跌逾40%，是首季跌幅的兩倍。

（綜合報道）

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