疫情帶起「單車熱」 歐銷量大升

【明報專訊】歐洲國家逐漸解封之際，民眾對乘坐公共交通工具仍未恢復信心，紛紛購入單車、電動滑板車等代步，帶動內地製造的相關產品銷量。阿里巴巴旗下跨境電商平台速賣通的數據顯示，與去年同期相比，5月西班牙市場的單車銷售額增長逾22倍，意大利、英國也增長4倍左右。在俄羅斯，5月的單車銷量更是去年同期的60倍。A股的單車、電動車概念股上漲，上海鳳凰連續兩日漲停。不過該公司澄清，2019年和2020年第一季，單車出口量佔總銷量的比例約17%至18%，對美國、歐盟國家出口的佔比不足1%。
在單車和電動車行業，中國擁有從零件到組裝整車的完整產業鏈。速賣通的數據顯示，電動滑板車也在歐洲掀搶購潮。意大利上月銷售增長近9倍，英國增長近8倍，法國增長3.8倍，西班牙則增長2.8倍。
Adidas華銷售反彈勝預期
此外，運動品牌Adidas在內地解除封鎖措施後，在華銷售的反彈速度勝預期。該公司4月曾警告，在華銷售額需幾個月才能恢復至去年水平，但它最新公布5月在大中華區的整體收入，已超過去年同期水平。Adidas表示，由於內地市場復蘇速度比預期快，預料第二季大中華區的銷售額，將與去年同期持平。Adidas的2019年在華銷售額相當於其整體銷售額的五分之一以上。雖然內地市場復蘇，Adidas重申本季環球收入仍將按年跌逾40%，是首季跌幅的兩倍。