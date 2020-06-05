標指50天漲37.7% 史上最勁

【明報專訊】標普500指數周三創出史上最大的50天漲幅，升幅高達37.7%，收市較2月中的歷史高位僅低8%。部分對冲基金認為股市升勢與疲弱的基本面脫節，正為美股新一輪跌浪提供條件。索羅斯的軍師德魯肯米勒（Stanley Druckenmiller）最近預計將出現一波破產潮，V形經濟復蘇只是「幻想」。對冲基金巨頭Elliott Management創辦人辛格（Paul Singer）亦指出，由於經濟下滑的影響，大於2008年金融海嘯時期，環球股市最終可能由2月高位下跌50%或以上。
部分基金經理憂慮，投資者慣於在過去10年的牛市逢低買入，現在他們對經濟反彈的速度、各國央行和政府救市措施的效力過於樂觀。雖然美國就業市場在疫情爆發後受創，且歐元區次季GDP料將大幅萎縮，標普500指數仍然由3月低位大幅反彈。根據FactSet數據，標普500指數目前的價格，是未來12個月預測市盈率的22倍以上，是2000年代初以來最高水平。
專家指股市未反映失業
新加坡對冲基金Dymon Asia Capital始創合伙人Danny Yong稱，大市尚未反映全球面臨的失業和破產問題。他說，股市不可能偏離基本面太久，預料全球股市稍後將會大跌，因此他買入了對風險偏好敏感的貨幣（包括澳元和韓圜）的看跌期權。
Danny Yong表示，所謂的「聯儲局看跌期權」（Fed put，指聯儲局在跌市時會出手托市的說法）可能正接近極限，部分人認為聯儲局的非常規措施是無限的，但目前的問題是「特朗普看跌期權」還可推出多少刺激措施，相信特朗普的政策在民主黨控制的眾院將面臨很大掣肘。
（金融時報）
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