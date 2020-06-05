標指50天漲37.7% 史上最勁

部分基金經理憂慮，投資者慣於在過去10年的牛市逢低買入，現在他們對經濟反彈的速度、各國央行和政府救市措施的效力過於樂觀。雖然美國就業市場在疫情爆發後受創，且歐元區次季GDP料將大幅萎縮，標普500指數仍然由3月低位大幅反彈。根據FactSet數據，標普500指數目前的價格，是未來12個月預測市盈率的22倍以上，是2000年代初以來最高水平。

專家指股市未反映失業

新加坡對冲基金Dymon Asia Capital始創合伙人Danny Yong稱，大市尚未反映全球面臨的失業和破產問題。他說，股市不可能偏離基本面太久，預料全球股市稍後將會大跌，因此他買入了對風險偏好敏感的貨幣（包括澳元和韓圜）的看跌期權。

Danny Yong表示，所謂的「聯儲局看跌期權」（Fed put，指聯儲局在跌市時會出手托市的說法）可能正接近極限，部分人認為聯儲局的非常規措施是無限的，但目前的問題是「特朗普看跌期權」還可推出多少刺激措施，相信特朗普的政策在民主黨控制的眾院將面臨很大掣肘。

（金融時報）

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