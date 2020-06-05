經濟
國際金融

標指50天漲37.7% 史上最勁

【明報專訊】標普500指數周三創出史上最大的50天漲幅，升幅高達37.7%，收市較2月中的歷史高位僅低8%。部分對冲基金認為股市升勢與疲弱的基本面脫節，正為美股新一輪跌浪提供條件。索羅斯的軍師德魯肯米勒（Stanley Druckenmiller）最近預計將出現一波破產潮，V形經濟復蘇只是「幻想」。對冲基金巨頭Elliott Management創辦人辛格（Paul Singer）亦指出，由於經濟下滑的影響，大於2008年金融海嘯時期，環球股市最終可能由2月高位下跌50%或以上。

部分基金經理憂慮，投資者慣於在過去10年的牛市逢低買入，現在他們對經濟反彈的速度、各國央行和政府救市措施的效力過於樂觀。雖然美國就業市場在疫情爆發後受創，且歐元區次季GDP料將大幅萎縮，標普500指數仍然由3月低位大幅反彈。根據FactSet數據，標普500指數目前的價格，是未來12個月預測市盈率的22倍以上，是2000年代初以來最高水平。

專家指股市未反映失業

新加坡對冲基金Dymon Asia Capital始創合伙人Danny Yong稱，大市尚未反映全球面臨的失業和破產問題。他說，股市不可能偏離基本面太久，預料全球股市稍後將會大跌，因此他買入了對風險偏好敏感的貨幣（包括澳元和韓圜）的看跌期權。

Danny Yong表示，所謂的「聯儲局看跌期權」（Fed put，指聯儲局在跌市時會出手托市的說法）可能正接近極限，部分人認為聯儲局的非常規措施是無限的，但目前的問題是「特朗普看跌期權」還可推出多少刺激措施，相信特朗普的政策在民主黨控制的眾院將面臨很大掣肘。

（金融時報）

[國際金融]

相關字詞﹕標普500指數

上 / 下一篇新聞

銀行「成本價」兌美元 最低7.76較現價高 港美元存款急升 今年首4月增逾600億港元
銀行「成本價」兌美元 最低7.76較現價高 港美元存款急升 今年首4月增逾600億港元
聯匯之父：美3原因不可能干預聯匯
聯匯之父：美3原因不可能干預聯匯
匯控渣打撐國安法 英議員批評
匯控渣打撐國安法 英議員批評
網易孖展超購124倍 首日掛牌股輪齊發
網易孖展超購124倍 首日掛牌股輪齊發
南方東英推兩倍期金ETF 稱不會有期油ETF亂象
南方東英推兩倍期金ETF 稱不會有期油ETF亂象
宏安地產「閃崩」蒸發92億 3券商持股逾95% 分析：波動市易掀斬倉
宏安地產「閃崩」蒸發92億 3券商持股逾95% 分析：波動市易掀斬倉
上市公司抽水潮 一周配股137億
上市公司抽水潮 一周配股137億
商務部：港單獨關稅區 非單一國家賦予
商務部：港單獨關稅區 非單一國家賦予
禹洲喊冤：遭標普「不公平待遇」
禹洲喊冤：遭標普「不公平待遇」
金管局伙銀行業 培訓應屆大學畢業生
金管局伙銀行業 培訓應屆大學畢業生
港視訂單連跌兩月 疫情逐漸緩和影響
港視訂單連跌兩月 疫情逐漸緩和影響
蔚來汽車5月交付量創新高
蔚來汽車5月交付量創新高
兆容創富前董事無牌招攬投資罪成
兆容創富前董事無牌招攬投資罪成
三中資券商5月收入齊跌
三中資券商5月收入齊跌
美4月進出口跌幅破紀錄 對華貿易逆差擴至1753億
美4月進出口跌幅破紀錄 對華貿易逆差擴至1753億
疫情帶起「單車熱」 歐銷量大升
疫情帶起「單車熱」 歐銷量大升
張兆聰：澳門重迎粵客 新濠金沙候低吸
張兆聰：澳門重迎粵客 新濠金沙候低吸
張宗永：外匯掉期 才是抵抗港元沽空長城
張宗永：外匯掉期 才是抵抗港元沽空長城
技術取勝：永升生活險守20天線
技術取勝：永升生活險守20天線
盧駿匡：下跌裂口已回補 國安法已消化
盧駿匡：下跌裂口已回補 國安法已消化
美團期指「64」蹤迹惹聯想
美團期指「64」蹤迹惹聯想
曾國藩好似咁講過？
曾國藩好似咁講過？
劉思明：消費股率先突破看高一線
劉思明：消費股率先突破看高一線
周顯：炒股要比別人冷靜也要比別人瘋狂
周顯：炒股要比別人冷靜也要比別人瘋狂
譚新強：特朗普如羅馬最後帝皇尼祿 正觀賞美國焚燒
譚新強：特朗普如羅馬最後帝皇尼祿 正觀賞美國焚燒
湯文亮：希望得更多 反失去更多
湯文亮：希望得更多 反失去更多
待疫情受控 英樓市料復元 趁英鎊低水 投資者可考慮入市
待疫情受控 英樓市料復元 趁英鎊低水 投資者可考慮入市
移民英國條件
移民英國條件
東九3樓花盤齊申預售 共1628伙 五礦油塘盤涉688伙佔最多
東九3樓花盤齊申預售 共1628伙 五礦油塘盤涉688伙佔最多
待批預售樓花1.2萬伙 1年新高
待批預售樓花1.2萬伙 1年新高
OMA by the Sea特色戶 實呎逼2萬雙破頂
OMA by the Sea特色戶 實呎逼2萬雙破頂
華誼兄弟王忠軍2.2億沽富匯相連戶
華誼兄弟王忠軍2.2億沽富匯相連戶
內地客美孚單位淪銀主盤 3房1030萬易手
內地客美孚單位淪銀主盤 3房1030萬易手
鄧成波加連威老道 批強拍底價19億
鄧成波加連威老道 批強拍底價19億