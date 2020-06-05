經濟
國際金融

美4月進出口跌幅破紀錄 對華貿易逆差擴至1753億

【明報專訊】受疫情影響，美國4月出口和進口均見1992年有紀錄以來最大按月跌幅。美國商務部公布，4月出口按月跌20.5%至1513億美元，金額是2009年底以來最小，主要由於飛機、原油及汽車出口減少。此外，4月進口跌13.7%至2007億美元，為2010年底以來低位。美國4月的商品和服務貿易逆差，按月增16.7%至494億美元，多於預期，是去年8月後最高。4月美國對華商品貿易逆差增至224.7億美元（約1753億港元）。

不過隨着美國經濟活動逐漸重啟，貿易可望逐步恢復。美國上周首次申領失業救濟人數跌至187.7萬，是連續第9周回落，但數字仍略高於分析師預期。自美國3月中實施抗疫封鎖措施以來，已有超過4200萬美國人首次申領失業救濟。至於持續申領失業救濟的人數，在截至5月23日當周增至約2150萬，相當於勞動人口的14.8％，按周增長約65萬。數據反映美國就業市場最困難的時刻已經過去，但失業工人重新就業的進度仍然較慢，將令失業率居高不下。部分經濟師估計，美國5月的失業率可能升至兩成，創1948年以來最高紀錄。

納斯達克100指數 收復疫情失地

美股早段窄幅上落，不過納斯達克100指數早段一度升0.3%，創歷史新高，成為首個完全收復疫情期間所有跌幅的美國主要指數。eBay和聯合航空領漲，早段分別升6％及13％。市場人士等待周五公布的5月非農就業報告。道瓊斯綜合經濟師預測，估計上月流失的非農職位達830萬，失業率將達20.5％。

歐洲央行昨宣布，將緊急抗疫買債計劃（PEPP）的規模擴大6000億歐元（約5.2萬億港元），令該量寬計劃的總規模達到1.35萬億歐元（約11.8萬億港元），較分析師預期多出1000億歐元。買債計劃將延續至明年6月底，較原先計劃延長半年。此外，歐央行將繼續為這刺激計劃的到期債券收益再投資，而這措施將至少持續至2022年底。

歐央行公布擴大買債規模後，意大利10年期國債孳息率跌至1.4厘，是3月底以來低位。被視為安全資產的德國10年期國債孳息率，則升至負0.32厘，是4月中以來高位。德國20年期國債孳息率轉為正值，是1月以來首次。美國10年期國債孳息率升至0.81厘，30年期國債息率也升至1.6厘。

歐央行擴買債規模 超預期

量寬是歐洲央行應對疫情導致經濟下滑的主要措施。它在3月18日公布價值7500億歐元（約6.5萬億港元）的PEPP買債計劃，預期這購買額度將在10月耗盡，因此需要加碼。對於外界揣測歐洲央行會否效法美聯儲購買企業垃圾債，歐洲央行行長拉加德稱，尚未討論把PEPP的買債範圍擴展至企業垃圾債。 ​​​

歐洲央行下調了歐元區的基線情境，預測2020年歐元區GDP萎縮8.7%，此前預測為增長0.8%。不過歐央行預期明年GDP可望反彈5.2%，此前預測為增長1.3%。拉加德歡迎歐盟委員會為2021至27年制定價值1.1萬億歐元（約9.66萬億港元）的預算案，並提供價值7500億歐元（約6.6萬億港元）的復蘇基金。此外，德國政府也發布了價值1300億歐元（約1.14萬億港元）的刺激經濟方案，內容包括下半年下調增值稅，並發放育兒津貼等。

（綜合報道）

[國際金融]

相關字詞﹕量寬 歐洲央行 首次申領失業救濟 貿易逆差

上 / 下一篇新聞

銀行「成本價」兌美元 最低7.76較現價高 港美元存款急升 今年首4月增逾600億港元
銀行「成本價」兌美元 最低7.76較現價高 港美元存款急升 今年首4月增逾600億港元
聯匯之父：美3原因不可能干預聯匯
聯匯之父：美3原因不可能干預聯匯
匯控渣打撐國安法 英議員批評
匯控渣打撐國安法 英議員批評
網易孖展超購124倍 首日掛牌股輪齊發
網易孖展超購124倍 首日掛牌股輪齊發
南方東英推兩倍期金ETF 稱不會有期油ETF亂象
南方東英推兩倍期金ETF 稱不會有期油ETF亂象
宏安地產「閃崩」蒸發92億 3券商持股逾95% 分析：波動市易掀斬倉
宏安地產「閃崩」蒸發92億 3券商持股逾95% 分析：波動市易掀斬倉
上市公司抽水潮 一周配股137億
上市公司抽水潮 一周配股137億
商務部：港單獨關稅區 非單一國家賦予
商務部：港單獨關稅區 非單一國家賦予
禹洲喊冤：遭標普「不公平待遇」
禹洲喊冤：遭標普「不公平待遇」
金管局伙銀行業 培訓應屆大學畢業生
金管局伙銀行業 培訓應屆大學畢業生
港視訂單連跌兩月 疫情逐漸緩和影響
港視訂單連跌兩月 疫情逐漸緩和影響
蔚來汽車5月交付量創新高
蔚來汽車5月交付量創新高
兆容創富前董事無牌招攬投資罪成
兆容創富前董事無牌招攬投資罪成
三中資券商5月收入齊跌
三中資券商5月收入齊跌
標指50天漲37.7% 史上最勁
標指50天漲37.7% 史上最勁
疫情帶起「單車熱」 歐銷量大升
疫情帶起「單車熱」 歐銷量大升
張兆聰：澳門重迎粵客 新濠金沙候低吸
張兆聰：澳門重迎粵客 新濠金沙候低吸
張宗永：外匯掉期 才是抵抗港元沽空長城
張宗永：外匯掉期 才是抵抗港元沽空長城
技術取勝：永升生活險守20天線
技術取勝：永升生活險守20天線
盧駿匡：下跌裂口已回補 國安法已消化
盧駿匡：下跌裂口已回補 國安法已消化
美團期指「64」蹤迹惹聯想
美團期指「64」蹤迹惹聯想
曾國藩好似咁講過？
曾國藩好似咁講過？
劉思明：消費股率先突破看高一線
劉思明：消費股率先突破看高一線
周顯：炒股要比別人冷靜也要比別人瘋狂
周顯：炒股要比別人冷靜也要比別人瘋狂
譚新強：特朗普如羅馬最後帝皇尼祿 正觀賞美國焚燒
譚新強：特朗普如羅馬最後帝皇尼祿 正觀賞美國焚燒
湯文亮：希望得更多 反失去更多
湯文亮：希望得更多 反失去更多
待疫情受控 英樓市料復元 趁英鎊低水 投資者可考慮入市
待疫情受控 英樓市料復元 趁英鎊低水 投資者可考慮入市
移民英國條件
移民英國條件
東九3樓花盤齊申預售 共1628伙 五礦油塘盤涉688伙佔最多
東九3樓花盤齊申預售 共1628伙 五礦油塘盤涉688伙佔最多
待批預售樓花1.2萬伙 1年新高
待批預售樓花1.2萬伙 1年新高
OMA by the Sea特色戶 實呎逼2萬雙破頂
OMA by the Sea特色戶 實呎逼2萬雙破頂
華誼兄弟王忠軍2.2億沽富匯相連戶
華誼兄弟王忠軍2.2億沽富匯相連戶
內地客美孚單位淪銀主盤 3房1030萬易手
內地客美孚單位淪銀主盤 3房1030萬易手
鄧成波加連威老道 批強拍底價19億
鄧成波加連威老道 批強拍底價19億