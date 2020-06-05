美4月進出口跌幅破紀錄 對華貿易逆差擴至1753億

不過隨着美國經濟活動逐漸重啟，貿易可望逐步恢復。美國上周首次申領失業救濟人數跌至187.7萬，是連續第9周回落，但數字仍略高於分析師預期。自美國3月中實施抗疫封鎖措施以來，已有超過4200萬美國人首次申領失業救濟。至於持續申領失業救濟的人數，在截至5月23日當周增至約2150萬，相當於勞動人口的14.8％，按周增長約65萬。數據反映美國就業市場最困難的時刻已經過去，但失業工人重新就業的進度仍然較慢，將令失業率居高不下。部分經濟師估計，美國5月的失業率可能升至兩成，創1948年以來最高紀錄。

納斯達克100指數 收復疫情失地

美股早段窄幅上落，不過納斯達克100指數早段一度升0.3%，創歷史新高，成為首個完全收復疫情期間所有跌幅的美國主要指數。eBay和聯合航空領漲，早段分別升6％及13％。市場人士等待周五公布的5月非農就業報告。道瓊斯綜合經濟師預測，估計上月流失的非農職位達830萬，失業率將達20.5％。

歐洲央行昨宣布，將緊急抗疫買債計劃（PEPP）的規模擴大6000億歐元（約5.2萬億港元），令該量寬計劃的總規模達到1.35萬億歐元（約11.8萬億港元），較分析師預期多出1000億歐元。買債計劃將延續至明年6月底，較原先計劃延長半年。此外，歐央行將繼續為這刺激計劃的到期債券收益再投資，而這措施將至少持續至2022年底。

歐央行公布擴大買債規模後，意大利10年期國債孳息率跌至1.4厘，是3月底以來低位。被視為安全資產的德國10年期國債孳息率，則升至負0.32厘，是4月中以來高位。德國20年期國債孳息率轉為正值，是1月以來首次。美國10年期國債孳息率升至0.81厘，30年期國債息率也升至1.6厘。

歐央行擴買債規模 超預期

量寬是歐洲央行應對疫情導致經濟下滑的主要措施。它在3月18日公布價值7500億歐元（約6.5萬億港元）的PEPP買債計劃，預期這購買額度將在10月耗盡，因此需要加碼。對於外界揣測歐洲央行會否效法美聯儲購買企業垃圾債，歐洲央行行長拉加德稱，尚未討論把PEPP的買債範圍擴展至企業垃圾債。 ​​​

歐洲央行下調了歐元區的基線情境，預測2020年歐元區GDP萎縮8.7%，此前預測為增長0.8%。不過歐央行預期明年GDP可望反彈5.2%，此前預測為增長1.3%。拉加德歡迎歐盟委員會為2021至27年制定價值1.1萬億歐元（約9.66萬億港元）的預算案，並提供價值7500億歐元（約6.6萬億港元）的復蘇基金。此外，德國政府也發布了價值1300億歐元（約1.14萬億港元）的刺激經濟方案，內容包括下半年下調增值稅，並發放育兒津貼等。

（綜合報道）

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