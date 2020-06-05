經濟

蔚來汽車5月交付量創新高

【明報專訊】在美上市的內地電動車生產商蔚來昨日公布，集團在5月的交付量達3436輛，較去年同期急升215.5％。集團首席財務官奉瑋表示，儘管月內公眾假期較多，但仍然見到強勁交付量，因此預計可以實現今年第二季的交付目標，同時提高毛利率並縮窄經營虧損。蔚來在美股價於開市早段升逾7.86%，報6.05美元。

交付量達3436輛 美股價開市前升近8%

在5月份，蔚來交付產品包括2685輛「ES6」型號5座位高性能電動多用途車（SUV）、751輛7座位「ES8」高性能多用途車。今年首5個月，兩款主打車型「ES8」和「ES6」累計交付量達到約4.23萬輛，其中今年內交付約1.04萬輛。集團董事長兼首席執行官李斌表示，5月份的交付量創下歷史最大單月交付量，將繼續致力在未來幾年提供高質量的優質智能電動汽車，並會進一步提高產能，且擴大銷售網絡以支持集團未來增長。

在上月底，集團公布今年首季營運數據。蔚來首季營收13.72億元（人民幣，下同），按年急挫51.8%；不過經營虧損按年收窄26.9%至19.16億元。李斌當時曾預計，今年第二季交付量按年增長目標將在167.4%至181.5%之間，同時料第二季總收入將按年增加最少123.3%。他同時透露，蔚來中國公司或可能在中國上市，會根據後續國內資本市場各方面的情况作決定。

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