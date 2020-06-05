經濟

港視訂單連跌兩月 疫情逐漸緩和影響

【明報專訊】香港新冠肺炎疫情漸見緩和，香港電視（1137）旗下網購平台HKTVmall的交易額及日均訂單量連續2個月按月下滑，5月平均每日訂單量為3.04萬張，按月跌3.8%，按年則升1.2倍；訂單總商品交易額（GMV）錄4.72億元，按月跌4.1%，按年則升逾倍。分析認為，營運數據是否已見頂仍需再觀望，不過按月比較的基數較高，按年計增長仍然強勁，預料短期對股價影響不大。

明報記者 蕭嘉聰

港視昨日收市報4.25元，跌3.63%。HKTVmall在上月的平均每日訂單GMV為1520萬元，按月跌7.3%，按年升1倍，平均訂單值為500元，按月及按年分別跌3.7%及8.8%。

另外，5月登入HKTVmall產品詳細資料頁面，或在平台搜索產品的獨立設備數量為279.96萬部，按月升1.97%，按年升64.5%；曾於HKTVmall購物的獨立客戶數量為37.8萬人，按月增1.3%，按年升63.6%。

平均訂單值500元 按月跌3.7%

港視行政總裁王維基於3月公布去年業績時曾提到，如HKTVmall平均每日訂單量達到2.5萬張以上，相信可在EBITDA層面達至收支平衡。事實上，自從香港於1月底爆發新冠肺炎，平台2月日均訂單高達3.26萬張，至5月仍超出2.5萬張的目標。王維基又預計，全年GMV不止於原有目標34億元，但由於太多變數未能估計實際金額。首5個月計，平台的GMV已達23.15億元，相當於已完成近七成目標。

港視上月公布4月營運數據時，曾提到今明兩年的3項業務發展計劃，包括開放數據庫平台、開發電子錢包及開放登陸頁面，但只處於初期規劃階段，今個月就未有提及相關細節。不過，HKTVmall 5月全月推出感謝祭，包括「每日一店」店舖優惠等，更推出終極大抽獎，以雙人來回東京機票吸引客人消費。

植耀輝：5月數據似已見頂

耀才證券研究部總監植耀輝認為，由於近月基數較高，令港視數據或有下跌，但按年計增長依然強勁。5月數據似乎已見頂，不過節日亦有一定影響，加上HKTVmall近月推出不少活動帶動消費，要再觀望才可確認情况。

他續稱，港視公布4月數據後，股價未有太大影響，相信今次情况亦相若。

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