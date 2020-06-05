經濟

禹洲喊冤：遭標普「不公平待遇」

【明報專訊】禹洲地產（1628）4月被國際評級機構標普下調信用評級及列入負面觀察名單，上月底禹洲索性要求標普撤銷對公司的評級服務。禹洲高級副總裁、首席財務官兼公司秘書邱于賡昨日於股東會後大吐苦水，稱公司遭到標普不公平待遇，才作出這個決定。

邱于賡指出，評級機構對中港經濟及內房行業看得特別悲觀，但公司流動性充裕，標普卻要將其信貸評級由BB-降至B+，並列入負面觀察名單，反而一些財務表現相近，甚至較差的同業卻沒有被降級，認為這樣評級不太合理，因此不願再與其合作。

邱于賡又稱，雖然穆迪於4月也將禹洲地產列入評級下調觀察名單，展望從穩定調整為觀察，但穆迪對公司流動性表示肯定，只是關注去槓桿進展，公司覺得像穆迪與惠譽這樣評級才較合理。

然而，翻查標普在4月公布，下調禹洲地產的評級主要緣於收入增長下滑及前景不明朗。標普當時稱，認為禹洲地產的降槓桿前景依然存在不確定性，由於收入結轉比標普預期的緩慢以及利潤率下滑，認為其槓桿率將進一步弱化。

維持1000億銷售目標

邱于賡昨日又表示，今年銷售目標維持1000億元（人民幣，下同）不變，公司日前公布首5個月銷售額為307億元，而公司今年可供銷售額為1800億元，其中九成佈局在需求較強勁的一、二線城市，只要去化率達到55%便可達標，故對完成全年目標有信心。

相關字詞﹕評級機構 銷售目標 標普 禹洲地產

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