商務部：港單獨關稅區 非單一國家賦予

【明報專訊】中國商務部昨日舉行網上新聞例會，就近期有指企業會將供應鏈搬出中國，發言人高峰表示，國際產業供應鏈是在經濟全球化過程中，企業長期選擇而形成，體現各經濟體的優勢、分工與合作。他強調，目前中國沒有出現外資撤離，或供應鏈外遷。相反，有許多跨國公司因中國穩定的營商環境，超大規模的市場優勢和內需潛力，考慮在中國擴張。
高峰又表示，中國將會繼續擴大對外開放，放寬外資准入限制，並擴大鼓勵外商投資的範圍。
內地沒見撤資 續放寬外資准入
高峰又回應，注意到英國號召部份國家組成聯盟擺脫在5G領域的對華依賴，認為中國電訊設備企業在英國等多個國家經營多年，為當地經濟社會發展做出積極貢獻。中方反對任何國家違反世貿組織規則，對中國和中國企業採取歧視做法。
高峰亦回應香港情况，指香港的單獨關稅區地位，法律基礎源自世貿組織協定，不是來自某一成員的單獨賦予。香港特殊的經濟地位受到基本法保護和世界各國的承認和尊重。回歸後，內地與香港不斷深化互利互惠的經貿合作，香港自由港和單獨關稅區地位得到維持和鞏固，充分說明香港的高度自治運作良好。
高峰重申，中方將貫徹一國兩制方針，堅決反對外部勢力干預香港事務，支持香港維護單獨關稅區地位，支持香港鞏固和提升國際金融、貿易、航運中心地位。