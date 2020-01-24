經濟

上市公司抽水潮 一周配股137億

【明報專訊】踏入6月份港股抽升，多間上市公司隨即宣布配股。根據彭博社昨日統計，本周內有7間公司上市或股東配股，合共涉資17.6億美元（約137億港元），不論是以配股的數量，或是以集資額計，都是今年以來單周最大。另外，騰訊（0700）執行董事兼總裁劉熾平今年內第三度減持騰訊，套現逾2.47億元。

萬科配新H股集79億 股價不跌反升

單是在昨日，已經有3間上市公司同日宣布配股，當中包括內房股萬科企業（2202）及物管股永升生活服務（1995）。萬科昨於開市前公布，以每股H股25元，配售3.15億股新H股，較前日（3日）收市價折讓4.76%，集資淨額78.65億元；永升生活則以先舊後新配售1.34億股，配售價每股11.78元，較前日收市價折讓約6.95%。萬科昨不跌反升，收報26.85元，升2.29%；永升收報12.1元，跌4.42%。另民生教育（1569）以1.22元配售2億股，較上日折讓8.27%，昨日股價跌7.5%。

彭博：籌資金應對疫情打擊

彭博分析指，多間公司宣布配股是要籌集足夠的資金，以應對新冠肺炎疫情所帶來的經濟打擊。分析續指，本地股市近日正逐漸由今年3月份的低位復蘇，因此上市公司亦借機配股。

劉熾平兩月三度減持騰訊

根據港交所權益披露顯示，騰訊總裁劉熾平於5月29日及6月1日兩日，分別以平均價409.6218元、423.9732元，合共減持60萬股，套現2.47億元。他對上一次減持為今年4月1日，當時以378.718 元出售60萬股，套現約2.27億元。

相關字詞﹕萬科 劉熾平 永升生活 配股 內房股 騰訊 新冠肺炎

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