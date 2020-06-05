宏安地產「閃崩」蒸發92億 3券商持股逾95% 分析：波動市易掀斬倉

明報記者 陳偉燊

宏安地產昨收市後發公告，稱經作出合理查詢後，董事會並不知悉導致股價下降及成交量上升的任何原因，或任何須予公布的內幕消息。

主席：集團股東股份「原封不動」

本報昨日曾多次致電鄧清河，但都未能接通，集團主席陳振康接受本報查詢時回應則指，未見有特別事情發生，「集團股東股份亦原封不動」，強調公司財政無問題。

宏安地產昨午1時3分突然湧現沽盤，其後7分鐘曾出現一手過百萬股大手交易，拖累股價插穿0.8元，在該時段內錄得253宗交易，有668萬股成交，成交額達485.9萬元。在之後該股反彈乏力，尾段跌到0.25元及0.3元時，大量買盤湧現低撈，該兩個價位分別成交1.84億股及1.76億股，佔全日成交股數比重達65.5%。

觸發同系公司股價受壓

宏安集團（1222）持有宏安地產75%股權，昨日股價亦受拖累，全日跌5.48%，低見0.069元。其他同系股份位元堂（0897）跌3.7%、易易壹金融（0221）跌2.86%，中國農產品（0149）則無升跌。

曾現一手過百萬股交易

匯盈資產管理董事總經理謝明光表示，近期二、三線股股東不時有股東被逼倉，此前已有北京燃氣藍天（6828）主席鄭明傑股份被斬倉。由於之前市况不穩，料往後陸續有更多股東被斬倉的情况出現。

據CCASS持股紀錄進一步顯示，公司分別有75%及16.68%股權分別存倉於法巴及金利豐證券，存倉佔逾九成以上股份，是次持倉分佈，自去年12月11日以來，便基本沒有變化，維持至今。

宏安地產屬中小型發展商，但近年項目不少，例如曾與內地房地產公司碧桂園（2006）及旭輝（0884）合作發展馬鞍山及油塘項目，近年則收購商場及商舖供收租之用。

宏安地產自2016年4月起，由宏安集團分拆上市，上市時曾被證監會發出股權集中警告。