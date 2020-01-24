南方東英推兩倍期金ETF 稱不會有期油ETF亂象

價格走勢或偏離黃金現價

目前本港最大的黃金ETF為道富旗下的SPDR黃金ETF（2840），是以實金作抵押。而此次南方的期金ETF，是透過買入紐約商品交易所的黃金期貨合約，旨在追蹤Solactive黃金每日調倉期貨指數槓桿兩倍的表現。產品在說明中提到，指數僅包括黃金期貨，其價格走勢可能大幅偏離黃金現價。然而，王卓峯指出，期金ETF不會出現像期油ETF的亂象，期油ETF之所以大幅偏離現貨油價，是因為石油存儲成本高，黃金的存儲成本相對低很多，而黃金期貨與現貨金的價格差距一般很小。

截至昨晚10時，國際金價報每盎司1707美元，年初以來累升12.5%，而SPDR金ETF年初以來累升11.2%。王卓峯指出，看好金價有機會在今年或明年重返1900美元的歷史高峰，主要有兩大因素：第一是各國推出量寬以救經濟，利率低企有利金價；第二是目前股市氣氛過分樂觀，未來市况有機會再變得波動，資金將再投入保守的資產。

籲撥20%買ETF 增回報

王卓峯表示，這次推兩倍期金ETF，目標是熟悉大宗商品市場的專業投資者及散戶，如果本身已有投資黃金，建議把當中20%抽出來買入兩倍期金ETF，以放大黃金資產的回報。