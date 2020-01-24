經濟

網易孖展超購124倍 首日掛牌股輪齊發

【明報專訊】中概股網易（9999）今日中午將截止新股認購，本地各大窩輪發行商昨日在收市後獲港交所（0388）通知，指該股可於掛牌首日股輪齊發。不少發行商積極參與，法興證券上市產品銷售部副總裁蔡秀虹表示，今次將推出7隻相關窩輪，成為首批網易窩輪發行商。匯豐、中銀國際、瑞信、瑞通、摩通及瑞銀因有參與今次新股發行相關工作，要在網易上市後1個月才可以申請發行相關窩輪。法巴、國泰君安及海通證券則對本報表示，相信市場有一定需求。

法巴：暫不推認沽證

本港上次有股輪齊發，已經是去年底阿里巴巴（9988）掛牌時。市場分析網易窩輪需求將熱烈，主要因為以發行價上限計，網易港股一手入場費接近1.3萬元，相對來說窩輪的投資門檻則大大降低。法巴上市衍生產品部執行董事黃集恩表示，網易可在掛牌首日發行窩輪，主要因為其上市規模大，並且公司在美國已上市一段時間，發行人做對冲也不難。但他表示，暫不會推出認沽證，因為認沽證對冲較困難。

網易昨日截止孖展認購，散戶衝刺「入飛」。本報統計8家券商數據，3日內共錄得約813億元孖展，較周三（6月3日）增加約330億元。僅計券商孖展，相當於公開發售已超購124倍。而美股方面，網易預託證券（ADR）至周三已錄得四連升。截至昨夜10時，ADR報421.24美元，以每份ADR相當於25股普通股計算，相當於港股130.68元，即網易定價上限相對美股已有高達3.6%的折讓。

IPO趨旺 3醫療股上市聆訊

多隻新股先後尋求在港上市，預料本月起IPO市場將非常熱鬧。外電引述消息報道，昨日有3隻醫療股在港交所接受上市聆訊，分別為海吉亞醫療、康基醫療以及永泰生物，前兩者均計劃集資3億美元（約為23.4億港元），後者擬集資1億美元（約為7.8億港元）。報道續表示，海吉亞最快本月中旬招股。初步招股資料顯示，海吉亞主營腫瘤醫療，前期投資者包括華平投資、中信、藥明康德（2359）及華蓋資本等。

另外外電報道，渤海銀行尋求下周在港啟動上市程序，集資規模為20億美元（約155億港元）。該行今年2月向港交所遞表，初步資料顯示，渣打銀行持有公司股份19.99%。其他股東則包括泰達控股、中國遠洋海運和寶武集團等。

相關字詞﹕銀行股 新股 醫療股 窩輪 中概股 網易 港交所

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