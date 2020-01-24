經濟

銀行「成本價」兌美元 最低7.76較現價高 港美元存款急升 今年首4月增逾600億港元

【明報專訊】人大早前表決通過推動「港區國安法」立法後，美國隨即宣布將會重新檢視香港的特殊待遇，不少市民熱烈討論應否把港元資產兌換成美元以策安全。事實上，據金管局數據顯示，近年本港美元存款持續急升，今年首4個月的美元存款額，已增至逾5.21萬億港元，較去年底亦增逾600億港元。但市民兌換美元時需留意，部分銀行標榜的「成本價」，仍可能較現價高。而兌成美元後，其存款利率亦較港元遜色。

明報記者 溫藹紅

人大表決「港區國安法」已塵埃落定，惟港府仍未能釋除市場疑慮，影響對港元的信心。金管局總裁余偉文日前表示，本港未見大量資金流走，又指聯繫匯率制度不會因外國對港政策而改變。不過，根據金管局4月數據顯示，近年本港美元存款持續急升，今年首4個月的美元存款額已增至逾5.21萬億港元（見圖），較去年底增加611億港元，相較2012年底更已增逾1倍，反映外匯需求強勁。

匯豐認成本價推廣 限特選客戶

港匯於國安法消息公布後翌日（23日），曾一度跌至7.7578，港元遭到拋售，並掀起美元兌換潮，更傳有兌換店外幣告急，但港匯及後回穩並靠近7.75強方保證。截至昨晚11時，港匯報7.7501，極接近強方兌換保證水平。

早前網傳匯豐客戶可以「銀行成本價」兌換美元，銀行賣出價更低至7.75。本報向匯豐查詢，確認有「銀行成本價」的推廣，但稱有關推廣只適用於特選客戶，亦未有透露具體兌換價。本報續向匯豐客服及分行查詢，對方亦沒有透露兌換價，僅稱有關推廣是經由銀行「隨機」抽選，且已經發出相關邀請，現時能加入機會甚微。

本報在網上理財測試，兌換價為7.7795，較中銀香港（2388）及恒生（0011）等大行貴（見表）。據了解，該優惠匯率未必只限於資產較多的大型客戶，反而是以吸引一些較少使用外匯服務的客戶為主。除了匯豐之外，恒生及花旗亦曾有推廣「銀行成本價」兌換外幣優惠，但就實測及查詢所得，美元兌換價亦介乎7.76至7.78，與現價7.75尚有些差距。

美元定存 匯豐一周6.4厘冠同業

至於美元定期存款利息方面，目前以匯豐一周短存享6.4厘冠絕同業，港元存息則為5厘，兩者相差1.4厘，最低存款3萬港元；其次則為中銀，一周存息6厘，與港元存息4厘相差2厘，最低存款5萬港元；不過若撇除超短存期的定存，美元定存息率普遍低於港元，例如渣打及恒生3個月存息分別僅得0.35厘及0.25厘，工銀亞洲6個月最高存息為1厘，招商永隆則為0.8厘，年利率均低於港元存息。

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