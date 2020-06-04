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安盛投資姚遠：料今年經濟增長2.3%支持樓價

【明報專訊】安盛投資管理姚遠在2016年11月接受本欄專訪時曾表示，內地一線城市具備經濟活力，加上其樓價對比紐約曼克頓、倫敦及香港等國際大都會仍然較低，故他對內地樓市及經濟前景審慎樂觀，成功測中過去3年半的事態發展。

即使內地經濟今年首季被新冠肺炎疫情重創，經歷了現代史上前所未見的6.8%經濟衰退，但姚遠現仍維持對樓市後市樂觀的看法。他形容，內地樓市近來表現已有好轉，原因是疫情期間被壓抑的購買力獲釋放，「是次疫情的確曾帶來出乎意料的震盪，令內地置業需求暫時壓抑，但隨着經濟慢慢回復正常，買家的購買力已逐步釋放」。

姚遠預測，在內地經濟刺激措施帶動下，首季GDP表現已屬全年谷底，本季開始料逐步好轉，估計全年GDP可按年增長2.3%，優於市場預期，經濟重回正軌亦是支持樓市向好的重要因素。

受惠寬鬆政策按息下調

人民銀行先後於2月及4月分別下調5年期貸款市場報價利率（Loan Prime Rate，LPR）5個基點及10個基點，最新已降至4.65厘，由於內地絕大部分房貸都會參考5年期LPR利率定價，故此近月按揭利率已跟隨下跌。

姚遠分析，雖然內地貨幣政策傾向寬鬆的確有利樓市，但由於中央仍然堅持「房住不炒」的房策方針，故此投資者對樓市復蘇力度也不能抱過高期望，料今年樓價或銷售面積增長率均不及去年。

[名人樓市論壇]

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