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瑞士寶盛Laxminarayan：經濟前景佳 樓價料大漲小回

【明報專訊】瑞士寶盛Bhaskar Laxminarayan指，由於內地上季曾因應新冠肺炎疫情爆發而採取封城措施，對新盤銷售表現有不利影響，故此要等內地經濟回復正常運作後，再觀察民眾購房意欲，才可對樓市走勢有更清晰的判斷。

Laxminarayan也從全球經濟發展大局去看內地樓價前景。他指出，新冠肺炎疫情現正令環球經濟出現衰退，估計負面影響會持續一段長時間，在環球經濟低增長日後成為常態的情况下，美國及中國經濟在未來5至10年料仍然可以保持較快增長，具備增長的稀缺性（scarcity），故此該兩個全球最大經濟體料將繼續吸引資金流入。雖然不少投資者現在對中美惡鬥憂心忡忡，但Laxminarayan認為，兩國經濟表現中長期料繼續向好，才是決定資產價格走勢的關鍵因素。

房地產是一項長期投資，Laxminarayan強調，即使內地樓價短期可能會出現波動，但在經濟長期向好的大前提下，樓價不會大跌，故此調整反而是低吸的機會，這也是過去多年發生的事，有此良好往績支持，很多人亦對此抱有信念，樓市便會形成良好的基本面。

房地產首重地點 看好港京滬廣深

Laxminarayan亦認為，投資房地產最重要都是「地點、地點、地點」，北京、上海、深圳及廣州等內地一線城市優質地段的物業肯定不愁買家。另外，由於Laxminarayan看好內地經濟前景，他對本港樓價中長期走勢同樣審慎樂觀。

他解釋，即使中央擬制訂「港區國安法」的確為本港樓市短期帶來不明朗因素，但與此同時，多隻現在美國以預託證券（ADR）方式掛牌的中資科網股正準備回港「第二上市」，也可以看作是「重新上市」，這十分有利本港國際金融中心的發展，亦會為樓價帶來支持。

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