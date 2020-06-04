經濟

香港地產

粉嶺聯安街舖2950萬沽 7年升值1.5倍

【明報專訊】民生商舖近期接連獲投資者趁低吸納，繼近日北角春秧街民生舖易手後，土地註冊處資料顯示， 粉嶺聯安街17號地下A舖，上月下旬以2950萬元易手，較原業主去年以3600萬元放售價，低650萬元或18%，面積380方呎，折合呎價約7.76萬元。目前商舖租予菜檔，月租11萬元，租期至2022年2月，即新買家享租金回報4.5厘。原業主2012年10月以1200萬元購入商舖，持貨逾7年，帳面獲利1750萬元，物業期內升值約1.5倍。

威靈頓街舖13萬租出 減租兩成

另市場消息指，中環威靈頓街112至114號新威大廈地下C舖連閣樓，原由壹傳媒（0282）創辦人黎智英次子黎耀恩開設的餐廳承租，今年3月「二手凍檸茶」事件而提早離場，業主隨即再放租，近日獲新租客以約13萬元承租，以商舖總面積1700方呎計，呎租76元，而新月租較對上月租16萬元低3萬元或19%。業主2007年6月以1700萬元購入商舖，租金回報9.2厘。

此外，宏安地產（1243）持有的旺角彌敦道575號銀座式商廈，現進行招租，中原（工商舖）商舖租賃部高級區域營業董事何潔釵表示，彌敦道575號為一梯一伙，全層面積1237方呎，備有獨立洗手間及冷氣。另烏溪沙銀湖．天峰基座商舖亦同步招租，舖位實用面積139至425方呎，意向月租約4萬至10萬元，折合呎租介乎235至288元。

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