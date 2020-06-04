粉嶺聯安街舖2950萬沽 7年升值1.5倍

威靈頓街舖13萬租出 減租兩成

另市場消息指，中環威靈頓街112至114號新威大廈地下C舖連閣樓，原由壹傳媒（0282）創辦人黎智英次子黎耀恩開設的餐廳承租，今年3月「二手凍檸茶」事件而提早離場，業主隨即再放租，近日獲新租客以約13萬元承租，以商舖總面積1700方呎計，呎租76元，而新月租較對上月租16萬元低3萬元或19%。業主2007年6月以1700萬元購入商舖，租金回報9.2厘。

此外，宏安地產（1243）持有的旺角彌敦道575號銀座式商廈，現進行招租，中原（工商舖）商舖租賃部高級區域營業董事何潔釵表示，彌敦道575號為一梯一伙，全層面積1237方呎，備有獨立洗手間及冷氣。另烏溪沙銀湖．天峰基座商舖亦同步招租，舖位實用面積139至425方呎，意向月租約4萬至10萬元，折合呎租介乎235至288元。