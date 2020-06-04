海富苑開放式月租8000元 低高位兩成

世紀21家天下分行經理黎振傑指，海富苑A座（海寧閣）低層10室，實用面積213方呎，屬開放式間隔，單位業主今年2月叫價1.1萬元放租，惟面對同區新盤大量租盤競爭下，願意增加議價空間，最終減價3000元或27%後，新近以8000元租出，呎租38元，租金較去年高位回落約兩成。業主2016年298萬元已補地價購入，租金回報約3.2厘。

采葉庭2房1.1萬租出 低市價一成

同時，元朗采葉庭新近有2房單位略低市價約一成租出。中原副區域營業經理王勤學表示，采葉庭2座中層E室，實用面積460方呎，2房間隔，以1.1萬元租出，呎租約24元。

同類單位曾於今年初以1.3萬元獲承租，而上述新成交價則低一成。業主去年1月以568萬元購入，租金回報約2.3厘。

紅山半島3房7萬獲承租

此外，豪宅市場方面，利嘉閣分行經理梁志偉表示，大潭紅山半島A區4座中層A室，實用約1567方呎，3房1套連工作間間隔，享海景，以7萬元租出，呎租約45元；單位業主2003年6月以約900萬元購入，租金回報高達9厘。