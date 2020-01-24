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第一城2房今年首破600萬

【明報專訊】本月二手交投旺勢持續，十大屋苑踏入本月已陸續開齋。沙田第一城2房單位今年初曾屢次跌穿500萬元，隨着疫情紓緩下，屋苑樓價亦見回升，最新便有2房單位今年首度升破600萬元大關。市場消息指，沙田第一城26座中層D室，實用327方呎，無窗台，2房間隔，以603萬元易手，實呎18,440元，成交價創屋苑今年2房分層標準戶新高，並為同類今年首度升破600萬元成交。原業主2012年以240萬元購入上址，帳面獲利363萬元或約1.5倍。

愉翠苑綠表2房620萬逼最高紀錄

鄰近沙田第一城的創沙田居屋愉翠苑，再有單位以逼近區內綠表呎價高位易手個案。市場消息指，屋苑Q座高層2室，實用519方呎，2房間隔，以620萬元成交，實呎11,946元，為屋苑今年綠表呎價最高紀錄；而屋苑同座一個中層單位，實用519方呎，於去年5月樓市高峰期時，曾以628萬元易手，實呎約1.21萬元，是次成交價僅與該成交相差約1%。原業主2010年183萬元購入上址，帳面獲利437萬元或約2.4倍。

亮賢居4房特色戶2710萬破頂

此外，利嘉閣分行聯席董事屈慧妍表示，大角嘴亮賢居高層C室，實用面積1504方呎，4房雙套連工人套間隔，單位位處特色樓層，屬市場罕有放盤，原業主早於2018年9月以3500萬元放售，近日獲買家洽購，最終以2710萬元沽出，減幅達23%，實呎18,019元，做價為屋苑二手市場新高。

原業主於2012年1月以約2108.8萬元一手買入，帳面獲利約601.2萬元或約29%。

同時，另類單位亦不乏承接，鄰近奧運站的凱帆軒有凶宅對下一層單位以低價易手。區內代理指，凱帆軒2座低層E室，新近以780萬元成交，為屋苑今年首度成交價跌穿800萬元水平，實用459方呎，2房間隔，實呎16,993元。

凱帆軒凶宅下層2房780萬沽

單位對上一層F室，曾於2006年發生跳樓自殺案。有代理指，是次成交單位的部分窗戶可見到該凶宅單位，故業主願意以較低價出售物業。原業主2011年以470萬元購入上址，持貨9年，帳面獲利310萬元或66%。

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