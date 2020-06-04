內地客柏傲山單位淪銀主盤 2080萬放售

許偉健與其妻子2014年至2018年期間，曾購入多個新盤單位，分佈於南昌站匯璽、北角柏蔚山、天后柏傲山、何文田天鑄及皓畋等。其中，該組內地客2016年以2506萬元購入的何文田天鑄5座低層B室，實用1300方呎，上月由銀主以2720萬元售出，較去年12月叫價3600萬元低880萬元，實呎20,923元，屬屋苑二手呎價新低，惟仍獲利離場。

前補習天王670萬沽藍塘傲1房

另南昌站匯璽II 5B座中層K室，實用468方呎，2房間隔，原於2018年以1553萬元買入，惟今年3月份由銀主開價1238萬元放售，上月有消息指單位1140萬元售出，較銀主最初叫價減價98萬元或8%，實呎24,359元。

同時，有本地投資者看淡後市，陸續沽貨套現。土地註冊處資料顯示，新晉投資者、前補習天王吳賢德（Arthur Kho）及相關人士持有的將軍澳藍塘傲5座中層H室，實用389方呎，採1房連開放式廚房間隔，上月以670萬元易手，實呎17,224元，屬市價成交。

原業主於2016年10月以520.79萬元一手購入，持貨近4年，帳面獲利約149.21萬元，物業升值約29%。

據悉，吳賢德另外持有屋苑同座一個中層F室，並已於今年4月以665萬元沽出，持貨4年獲利帳面約25%。