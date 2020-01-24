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周末6盤663伙混戰 一年來最激烈 發展商加快推售 恆大‧珺瓏灣佔逾半

【明報專訊】樓市氣氛暢旺，新盤銷情亦見理想，各大發展商積極加推單位應市，本周末市場上雖未有全新項目登場，但綜合一手資訊網資料顯示，周末兩日至少有663個單位發售，涉及6個新盤，為去年5月初、即反修例風波爆發前，周末兩日共推售逾1100伙以來，最多單位推售的周末。

明報記者 林尚民

上述663個單位來自6個不同樓盤，當中主要為新地（0016）天水圍Wetland Searsons Park（簡稱Wetland）2期、恒大（3333）旗下屯門掃管笏恆大‧珺瓏灣二期及會德豐（0020）將軍澳日出康城OCEAN MARINI，為過去超過一年來最多新盤單位推出的一個周末。

對上最多新盤單位推出的周末，為去年5月初，當時會德豐將軍澳日出康城MONTARA、新世界（00127）何文田瑧樺，以及億京大埔白石角海日灣II，3個盤共推售逾1100伙。

去年5月初周末逾1100伙應市

周末6個樓盤中，恆大‧珺瓏灣二期推售單位佔最多，該盤昨加推4號價單，涉及125伙，全為開放式及1房戶，實用223至325方呎，折實售價由379至606萬元，當中超過九成半折實價低於600萬元。發展商亦公布銷售安排，連同早前停售的213伙，周日將發售338伙。

至於總數提供699伙、於上月24日才首輪銷售的Wetland 2期，過去兩輪推出單位均接近沽清，發展商日前公布銷售安排，周六將推出209伙，據悉目前只餘下最後一伙仍未公布銷售安排，而同系屯門御半山II及元朗PARK YOHO Napoli亦於周六分別發售6伙及2伙。

另外，OCEAN MARINI日前加推新價單，並於周六發售101伙。

啟德龍譽周日起標售7伙極高層

此外，上月售出共40伙、套現逾13.18億元的保利置業（0119）啟德龍譽，則於周日起招標出售2A及2B座共7個極高層單位，實用面積891至1146方呎。

迎海下周一推5個特色戶招標

另外，多個發展商亦推售貨尾單位，恒地（0012）旗下馬鞍山迎海‧駿岸昨日以2364.8萬元售出一伙實用1454方呎的6座22樓A室，實呎16,264元，同系迎海一期及迎海．星灣御，昨公布銷售安排，於下周一（8日）分別以招標形式各推售2個及3個特色單位。

不過，仍有部分新盤買家撻訂，成交紀錄冊資料顯示，永泰（0369）屯門青山公路OMA by the Sea一個實用460方呎的1座17樓C5室，兩房間隔，連295方呎天台，上月25日以招標形式售出，成交價682.3萬元，實呎14,833元。不過，買方最終撻訂，以樓價5%計，遭發展商殺訂34萬元。

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