經濟
湯文亮 敢說反話

投資策略

湯文亮：物業市價浮動 賣價業主定奪

【明報專訊】有做食肆生意的老友話，疫情令他損失慘重，但是他唔想執笠，因為會令到大約30個伙計失業，而且食肆生意在過往亦替他搵到不少錢，他亦利用賺到的錢買了幾個物業收租，所以打算賣走一層樓來支持菜館。

賣與不賣 主導權在業主

物業代理亦很快話有客有興趣，不過價錢與老友心目中有一段距離，但代理對他說這是市價，老友想知道這是不是市價。我就話物業市場與股票市場都是一樣，市價是很浮動，沒有一定準則，賣與不賣的主動權始終在他手裏，唔啱價就唔賣，對於物業代理所說的價錢不用耿耿於懷，搞到自己唔開心。

我了解過之後亦認為稍低，於是話由於物業代理想做成單生意，就話客人的開價就是市價，其實這不是市價，只不過是物業代理客人的價錢。事實上，市價應該首先由業主自己制定，例如菜館的餐牌價錢，是由菜館制定，並不是由食客出價，如果由食客出價，價錢一定會低得多；當然，如果價格太高，就沒有人幫襯，菜館就要減價，最後得到一個雙方都接受的價錢，或者可以叫這個價做市價。即使如此，市價仍然很浮動，如果多幾個放盤，市價就會下降；反之多幾個買家，市價就會上升。

買家出價一定低得多

至於老友打算放售的物業，我認為可以加20%，百貨撞百客，能夠賣走亦不出奇，最主要的是老友是肯定賣樓，現在物業代理知道有業主願意賣樓都會積極去做，畢竟願意賣樓的業主不多，很難搵一個實盤。老友話能夠賣到的價錢比物業代理客人開價多10%，佢擺一圍請我食飯，菜單任我選擇，我話佢請梗，老友很開心，或者是苦中作樂。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]

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