周顯：盡職審查即係KYC

後來我同蕭講起此事，蕭也懵閉閉，不知對方是誰，結果是問了一位富婆，富婆說，他都是值得交的朋友來嘅，結果他和老蕭成為了好朋友。原來他是一位活躍的莊家，住在中峽道豪宅，家裏有大量名貴古董，而且文化水平很高，據說年輕時在英國念書，還做過律師。

日前，大伙人吃飯，某位金融才俊說，兩位年輕人結婚，雙方家長他都相熟，訂了婚約後，雙方家長同時問他一個問題。他叫我們猜猜究竟是甚麼問題。

社交圈名人 空心老倌多

我們很快猜到了：「是問對方的家庭，究竟有無錢？」

這雙方家長我們都認識，都是在社交圈很有名的名人。然而，正如社交圈上的大部分名人一樣，他們都是空心老倌──沒錢。事實上，如果是真有錢的人，很少會泡社交圈，寧願低調算了。

朋友笑說：「我怎好意思同他們說，雙方都沒錢呢？反正兩個年輕人都快要結婚了，有沒錢又有甚麼所謂？所以我都是含糊算了。」

不過，due diligence的確是非常深的學問，在金融的世界，又叫做「KYC」，即「know your client」。

[周顯 投資二三事]