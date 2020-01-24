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張兆聰：簡單買指數ETF 進取吼資源股

【明報專訊】恒指昨升329點，收報24,325點，成交金額1394億元。美股持續向上，納斯達克100指數距離歷史高位僅1％，而市場繼續炒復蘇，傳統股份如石油、金融、房地產等表現亦強，近期更持續跑贏科技股。港股表現亦相近，內房股5月份銷售數字理想，普遍錄得按年增長，多隻股份如合景泰富（1813）、旭輝（0884）等大升逼近前高位，世茂（0813）創新高；布油回升至40美元水平，中海油（0883）升4.6%。現時很多藍籌國企股都回勇，簡單策略可以買指數，進取可試資源股。

全球原本僅美股獨自上升，5月美銀美林基金經理調查顯示，市場最看好美股，看淡歐洲股和新興市場，後兩者成了相反交易。自日本和歐元區推出規模龐大的財政刺激方案後，市場對美國以外的經濟前景看法轉趨樂觀，股市亦受到追捧，歐洲股市連續兩日上升逾2％。若歐美日都復蘇，中國經濟也明顯回暖，例如5月份財新製造PMI升至50.7。第3季新興市場的出口也會改善，巴西、印度、土耳其等多國股市都強勁反彈，就連印尼盾昨日也大升2％。

恒指有條件上試25000點

外圍股市5月中開始起動，上周升勢明顯加速，反而港股受制於「港區國安法」逆市向下，一些強勢中資股反彈勢頭凌厲，就算是港資股走勢上在出現雙底後也有頗強反彈。大型股中以友邦（1299）勢頭最強，由港區國安法低位接近60元，到昨日已回升至70元以上，反彈達15%，平保（2318）亦突破80元。市場對於經濟復蘇呈U形還是V形仍有分歧，但股市並不理會，總之在如此龐大的財政刺激和超寬鬆貨幣政策下，復蘇只是時間問題，率先買入就是贏家。

當然，過去兩周大幅上升，德國DAX指數與高位僅相差約10％，與標普500指數相若，當挾淡倉完成後升勢會放緩。新興市場、港股仍相對落後，計及匯率因素，與高位仍相差達數十巴仙。若經濟真復蘇，重磅板塊如內銀、內險、地產都會轉強，加上網易、京東上市，有必要維持港股向好的氣氛，今次應有條件上試25,000點。

美團微盟分段低吸之選

當前升勢相當全面，強勢股持續向上，最強勢的是美團（3690）和微盟（2013），前者突破150元後直撲160元關口，後者3日內第二度創新高，均是逢低分段收集的對象；傳統舊經濟股如本地地產、房託、內房、汽車等短線反彈力度也強；就算是恒指國指表現也不錯，買指數ETF是簡單是策略，資源股則是相對落後、也是炒復蘇的好選擇。

五礦資源成交大增

繼油價後，銅價亦由低位反彈20％開始進入牛市。本欄此前曾推介五礦資源（1208），但之後有色金屬價格突然大跌，股價亦跟隨回落，但成功守住5月上旬低位，走勢還是區間波動，過去一星期逐漸回升，昨日成交量明顯增加；同業江西銅（0358）也向好，昨日再上試反彈浪高位7.9元，今次炒復蘇的氣氛較之前更佳。另一可留意的是洛陽鉬業（3993），若能突破2.5元阻力，有條件展開新升浪。

[張兆聰 還看今朝]

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