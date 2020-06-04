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經濟
2020年6月4日星期四
技術取勝
投資策略
美商會：六成受訪會員憂國安法損業務 企業指條款未明朗 普遍料影響非即時
被批沉默 匯豐王冬勝簽名撐國安法
美修訂旅遊提示 提醒公民或被監控
達沃斯主席：憂立法逼走香港人才
香港電訊傳出售PCCW Global
港PMI創4個月高 仍處收縮區
港股3日升1300點 逾420熊證打靶 美團再破頂 惟北水連沽6日
友邦獲多家大行唱好 匯豐：維持「買入」
港交所三連升 創兩年新高
網易次日招股超購73倍
阿里吸港中小企轉型跨境電商 提供流量加碼等扶持
21銀行參與政府「派錢」 網上登記最快收款
騰訊傳20億購捷克遊戲商
小非農跌幅大收窄 美股早段急彈 預示就業市場6月轉佳 非製造業指數勝預期
OPEC+押後會議 油價跌1%
LVMH購Tiffany 疫情影響或告吹
張兆聰：簡單買指數ETF 進取吼資源股
劉宇亮：新盤可溢價賣出 看好新世界
李曉佳：人行提供美元支援 金管局「心中有數」
趙海珠：貿談趨樂觀 歐元英鎊齊向好
技術取勝：吉利料11.75元見阻力
獨立股東拒發期權獎勵 懲罰港視配股？
劉思明：熱門股炒風重臨 好醫生回勇可取
周顯：盡職審查即係KYC
湯文亮：物業市價浮動 賣價業主定奪
周末6盤663伙混戰 一年來最激烈 發展商加快推售 恆大‧珺瓏灣佔逾半
內地客柏傲山單位淪銀主盤 2080萬放售
第一城2房今年首破600萬
海富苑開放式月租8000元 低高位兩成
粉嶺聯安街舖2950萬沽 7年升值1.5倍
盈翠車位240萬沽 屋苑2年新低
內房回暖 三大外資行測後市 瑞銀林鎮鴻：樓價料平穩 大灣區挑戰較大
瑞士寶盛Laxminarayan：經濟前景佳 樓價料大漲小回
安盛投資姚遠：料今年經濟增長2.3%支持樓價
技術取勝：吉利料11.75元見阻力
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【明報專訊】平保短線上試百天線（圖）
雅生活區間整固待變（圖）
明報記者 劉思明
[技術取勝]
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