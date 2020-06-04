經濟
趙海珠 匯市前瞻

投資策略

趙海珠：貿談趨樂觀 歐元英鎊齊向好

【明報專訊】美國示威活動愈演愈烈，但無阻美股連升多日，美匯指數則連日下跌，目前已跌至97.50水平。一眾外幣大幅向上；市場對歐盟成立的復蘇基金樂觀，又預期歐央行會擴張緊急資產購買計劃，刺激歐元持續上升。

歐元中線或挑戰1.13

歐洲央行將於今日（6月4日）舉行議息會議，市場普遍預料息率將會維持不變，但預期央行會加大「疫情緊急購買計劃」的規模至少5000億歐元。雖然由德法兩國提議的歐盟復蘇基金仍在商議中，但市場對成立基金保持樂觀，刺激歐元兌美元連升6日，突破1.12水平，我們預料匯價短線阻力見於1.1290，突破後將能上望1.1330。

另外，市場對歐盟與英國就脫歐貿易談判進展看法正面，上周傳出歐盟準備在漁業爭議上讓步，令英鎊兌美元亦上升至1.26水平，1.2640至1.2650或會是阻力所在，突破後再上望1.2710。

澳元見3個月高 70美仙可期

美國總統特朗普上周五表示，將會就實施「港區國安法」而懲罰中國，惟宣布的措施比市場預期溫和，市場避險情緒即時紓緩，利好一眾商品貨幣。澳洲儲備銀行本周初維持利率不變，澳洲經濟已逐步改善，央行表示有需要或會加大買債規模；而央行並無提及澳洲與中國的貿易關係，令市場對澳洲經濟前景的擔憂略為紓緩。澳元兌美元目前已升至3個月高位0.6930的阻力水平，突破的話，匯價將可挑戰0.7030。

加元大幅反彈 兌美元下一支持1.3355

本周亦有加拿大央行的議息會議，市場預期央行亦將維持利率不變，同時等待央行公布更多新冠疫情對國內經濟的影響。近日隨着美元走軟及國際油價回升，美元兌加元回落至1.35水平以下，下一個支持水平將會位於1.3355。

渣打銀行財富管理高級投資顧問

[趙海珠 匯市前瞻]

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