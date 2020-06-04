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劉宇亮：新盤可溢價賣出 看好新世界

【明報專訊】本地地產股，普遍每股資產淨值折讓近60%，貼近歷史低位，息率都有5厘至6厘，估值吸引。近月地產股受疫情拖累經濟、加上對港區國安法的憂慮令股價跌至多年的低位。筆者留意到雖然本地地產股出現「折讓」，有一系列樓盤卻出現「溢價」情况，如新世界發展（0017）的Pavilia系列，包括柏傲山、傲瀧和柏蔚山。

港地產股 普遍資產淨值折讓近60%

以天后柏傲山為例，項目自2014年開售的第一份價單起，至2017年最後一份價單，普遍呎價提價超過10%。而以今年5月二手成交比較，其成交價亦比同區樓價為高，柏傲山一個3座低層戶，實用面積717方呎，售1980萬元，呎價約27,615元。同區DIVA高層D室，實用面積506方呎，兩房間隔，以1050萬元成交，呎價20,751元。

北角柏蔚山上周錄得一組大手買家連購兩伙高層四房戶，實用面積均為1109方呎，每伙成交價4379.2萬元，呎價39,499元，合共8758.4萬元。該盤2018年首張價單平均呎價35,000元，扣除最高折扣平均28,000元。5月同區北角曉峯中層單位，以1450萬元易手，以實用面積694方呎計算，成交呎價約20,893元。老牌屋苑北角和富中心12座低層B室，實用面積1308方呎，套三房間隔及工人套房，望海景，以1839.8萬元易手，實用呎價14,066元，柏蔚山「溢價」情况明顯。

同樣是Pavilia系列的荃灣柏傲灣海景4房3281萬售出，呎價31,500元貴絕荃灣，創項目新高，亦是荃灣分層戶新最高呎價紀錄。同區亦擁一線海景的海之戀最新成交呎價約22,000元，柏傲灣溢價之大不讓港島。而西貢清水灣的傲瀧，最近獲影視名人入市，項目開售至今共沽出659伙，連同車位銷售，共套現約198億元，全盤沽出近97%單位。

新世界發展該系列項目，由新一代掌舵人鄭志剛將其藝術、美學、品味的個人理念注入項目，在幕後策劃，把樓盤變成活生生的藝術品，融入生活，令整個系列形成「Adrian Premium」，從以上多單成交紀錄可以引證。

未來發展股價表現 取決管理層

管理層因素對公司未來發展和股價有決定性影響，集團在鄭志剛接棒後，近年有多個具前瞻性的項目，包括香港國際機場SKYCITY航天城商業地標發展，以及政府斥資約300億元，由新世界負責興建體育園和營運。近年亦收購了富通保險和創立康健護理品牌，望產生協同效應。

股價方面，受社會運動、疫情和國安法影響，新世界由去年高位接近14元回落至今年6月份的8元水平，股息率高於6厘，市盈率僅為4.6倍，為本地四大發展商中最低，估值吸引。疫情後樓市重新熾熱，公司今年第二季將推出大圍站上蓋住宅項目第1期共提供783伙，有望成股價催化劑，短線上望10元，中線目標為12元。

獨立股評人

[劉宇亮 股宇有云]

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