LVMH購Tiffany 疫情影響或告吹

另受累近期美國動盪

WWD援引消息人士稱，LVMH董事會是周二晚在巴黎召開的會議討論這宗交易。WWD稱，除憂慮疫情及美國社會形勢，LVMH董事會也關注Tiffany在交易完成前的償債能力。美國研究機構Sanford C. Bernstein的分析師Luca Solca稱，鑑於交易的規模、疫情發展及美國近期形勢，LVMH在內部討論對Tiffany的收購很正常，未知LVMH是否嘗試再次談判，爭取更有利的交易條件。按照此前協議，LVMH將以每股約135美元的價格收購Tiffany，而Tiffany周二收市價為117美元。

LVMH本來期望交易可提振LVMH規模較小的珠寶和手表業務，並擴張美國市場，從而挑戰卡地亞（Cartier）母公司歷峰（Richemont）在全球珠寶市場的領導地位。不過受疫情影響，赴美遊客大減，即使Tiffany門店恢復營業，也影響其銷售表現，令收購Tiffany的吸引力大減。疫情迄今已破壞多宗併購交易，包括私募股權公司Sycamore Partners對著名內衣品牌維多利亞的秘密（Victoria's Secret）的收購。

（綜合報道）

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