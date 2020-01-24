經濟
國際金融

LVMH購Tiffany 疫情影響或告吹

【明報專訊】時裝刊物WWD報道，法國奢侈品集團路易威登（LVMH）去年底提出以162億美元（約1264港元）收購美國珠寶商Tiffany的交易可能告吹。該交易原訂於今年中完成。不過WWD引述知情人士稱，疫情爆發，加上近期美國社會動盪，影響LVMH董事會對收購的看法，可能撤銷這項收購。消息傳出後，Tiffany股價周二跌近9%，昨早段股價微跌。LVMH昨股價微升。

另受累近期美國動盪

WWD援引消息人士稱，LVMH董事會是周二晚在巴黎召開的會議討論這宗交易。WWD稱，除憂慮疫情及美國社會形勢，LVMH董事會也關注Tiffany在交易完成前的償債能力。美國研究機構Sanford C. Bernstein的分析師Luca Solca稱，鑑於交易的規模、疫情發展及美國近期形勢，LVMH在內部討論對Tiffany的收購很正常，未知LVMH是否嘗試再次談判，爭取更有利的交易條件。按照此前協議，LVMH將以每股約135美元的價格收購Tiffany，而Tiffany周二收市價為117美元。

LVMH本來期望交易可提振LVMH規模較小的珠寶和手表業務，並擴張美國市場，從而挑戰卡地亞（Cartier）母公司歷峰（Richemont）在全球珠寶市場的領導地位。不過受疫情影響，赴美遊客大減，即使Tiffany門店恢復營業，也影響其銷售表現，令收購Tiffany的吸引力大減。疫情迄今已破壞多宗併購交易，包括私募股權公司Sycamore Partners對著名內衣品牌維多利亞的秘密（Victoria's Secret）的收購。

（綜合報道）

[國際金融]

上 / 下一篇新聞

美商會：六成受訪會員憂國安法損業務 企業指條款未明朗 普遍料影響非即時
美商會：六成受訪會員憂國安法損業務 企業指條款未明朗 普遍料影響非即時
被批沉默 匯豐王冬勝簽名撐國安法
被批沉默 匯豐王冬勝簽名撐國安法
美修訂旅遊提示 提醒公民或被監控
美修訂旅遊提示 提醒公民或被監控
達沃斯主席：憂立法逼走香港人才
達沃斯主席：憂立法逼走香港人才
香港電訊傳出售PCCW Global
香港電訊傳出售PCCW Global
港PMI創4個月高 仍處收縮區
港PMI創4個月高 仍處收縮區
港股3日升1300點 逾420熊證打靶 美團再破頂 惟北水連沽6日
港股3日升1300點 逾420熊證打靶 美團再破頂 惟北水連沽6日
友邦獲多家大行唱好 匯豐：維持「買入」
友邦獲多家大行唱好 匯豐：維持「買入」
港交所三連升 創兩年新高
港交所三連升 創兩年新高
網易次日招股超購73倍
網易次日招股超購73倍
阿里吸港中小企轉型跨境電商 提供流量加碼等扶持
阿里吸港中小企轉型跨境電商 提供流量加碼等扶持
21銀行參與政府「派錢」 網上登記最快收款
21銀行參與政府「派錢」 網上登記最快收款
騰訊傳20億購捷克遊戲商
騰訊傳20億購捷克遊戲商
小非農跌幅大收窄 美股早段急彈 預示就業市場6月轉佳 非製造業指數勝預期
小非農跌幅大收窄 美股早段急彈 預示就業市場6月轉佳 非製造業指數勝預期
OPEC+押後會議 油價跌1%
OPEC+押後會議 油價跌1%
張兆聰：簡單買指數ETF 進取吼資源股
張兆聰：簡單買指數ETF 進取吼資源股
劉宇亮：新盤可溢價賣出 看好新世界
劉宇亮：新盤可溢價賣出 看好新世界
李曉佳：人行提供美元支援 金管局「心中有數」
李曉佳：人行提供美元支援 金管局「心中有數」
趙海珠：貿談趨樂觀 歐元英鎊齊向好
趙海珠：貿談趨樂觀 歐元英鎊齊向好
技術取勝：吉利料11.75元見阻力
技術取勝：吉利料11.75元見阻力
獨立股東拒發期權獎勵 懲罰港視配股？
獨立股東拒發期權獎勵 懲罰港視配股？
劉思明：熱門股炒風重臨 好醫生回勇可取
劉思明：熱門股炒風重臨 好醫生回勇可取
周顯：盡職審查即係KYC
周顯：盡職審查即係KYC
湯文亮：物業市價浮動 賣價業主定奪
湯文亮：物業市價浮動 賣價業主定奪
周末6盤663伙混戰 一年來最激烈 發展商加快推售 恆大‧珺瓏灣佔逾半
周末6盤663伙混戰 一年來最激烈 發展商加快推售 恆大‧珺瓏灣佔逾半
內地客柏傲山單位淪銀主盤 2080萬放售
內地客柏傲山單位淪銀主盤 2080萬放售
第一城2房今年首破600萬
第一城2房今年首破600萬
海富苑開放式月租8000元 低高位兩成
海富苑開放式月租8000元 低高位兩成
粉嶺聯安街舖2950萬沽 7年升值1.5倍
粉嶺聯安街舖2950萬沽 7年升值1.5倍
盈翠車位240萬沽 屋苑2年新低
盈翠車位240萬沽 屋苑2年新低
內房回暖 三大外資行測後市 瑞銀林鎮鴻：樓價料平穩 大灣區挑戰較大
內房回暖 三大外資行測後市 瑞銀林鎮鴻：樓價料平穩 大灣區挑戰較大
瑞士寶盛Laxminarayan：經濟前景佳 樓價料大漲小回
瑞士寶盛Laxminarayan：經濟前景佳 樓價料大漲小回
安盛投資姚遠：料今年經濟增長2.3%支持樓價
安盛投資姚遠：料今年經濟增長2.3%支持樓價