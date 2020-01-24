OPEC+押後會議 油價跌1%

尼日利亞伊拉克未履行減產協議

OPEC+承諾在5至6月每日減產970萬桶，相當於疫情爆發前的全球一成產量，以支撐油價。OPEC+正考慮將目前的減產水平，延長至6月以後。不過路透引述消息人士稱，油組領袖沙特阿拉伯、科威特和阿聯酋不打算在6月之後，再額外自願減產。

倘OPEC+本月未能召開會議，把原定於本月底屆滿的減產協議延長，原油供應可能反彈。不過有消息指，沙特建議本月中舉行會議，以便有更多時間評估5月的減產數據。路透早前公布的調查數據顯示，尼日利亞與伊拉克未能履行減產承諾，前者上月僅履行19%的減幅，而後者亦只履行了38%。OPEC+在5月整體的減產執行率只有74%。

隨着市場對經濟活動重啟恢復信心，美匯指數昨晚跌約0.4%，跌至97.2左右。金價回落。期金昨晚跌約2%，跌穿每盎司1700美元。

（綜合報道）

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