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OPEC+押後會議 油價跌1%

【明報專訊】雖然市場盛傳油組（OPEC）與俄羅斯同意延長減產協議，惟彭博社昨引述消息人士稱，由於部分產油國在減產方面「作弊」，油組與盟友（OPEC+）將不會提前於周四（4日）舉行視像會議，甚至原定下周召開的會議也可能出現變數。國際油價昨晚跌約1%，布蘭特期油價格由3個月高位下滑，回落至每桶40美元以下。紐約期油曾跌穿每桶36美元。

尼日利亞伊拉克未履行減產協議

OPEC+承諾在5至6月每日減產970萬桶，相當於疫情爆發前的全球一成產量，以支撐油價。OPEC+正考慮將目前的減產水平，延長至6月以後。不過路透引述消息人士稱，油組領袖沙特阿拉伯、科威特和阿聯酋不打算在6月之後，再額外自願減產。

倘OPEC+本月未能召開會議，把原定於本月底屆滿的減產協議延長，原油供應可能反彈。不過有消息指，沙特建議本月中舉行會議，以便有更多時間評估5月的減產數據。路透早前公布的調查數據顯示，尼日利亞與伊拉克未能履行減產承諾，前者上月僅履行19%的減幅，而後者亦只履行了38%。OPEC+在5月整體的減產執行率只有74%。

隨着市場對經濟活動重啟恢復信心，美匯指數昨晚跌約0.4%，跌至97.2左右。金價回落。期金昨晚跌約2%，跌穿每盎司1700美元。

（綜合報道）

[國際金融]

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