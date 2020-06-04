小非農跌幅大收窄 美股早段急彈 預示就業市場6月轉佳 非製造業指數勝預期

「小非農」數據顯示，製造業是職位流失的重災區，上月流失的職位達71.9萬個。以企業規模計算，大型企業所流失的職位最為嚴重，達到160萬個以上。ADP研究所負責人Ahu Yildirmaz稱，疫情繼續影響不同規模的企業，但由於美國很多州份已分階段重啟經濟活動，職位流失的問題可能已在4月見頂。

反映持續申領失業救濟人數回落

與ADP共同編制數據的Moody's Analytics首席經濟師Mark Zandi稱，5月職位流失的數字仍然可怕，但沒有預期般災難性。私人市場職位跌幅收窄，反映持續申領失業救濟人數回落。在截至5月9日當周，持續申領數字升至2490萬的歷史高位，最新數字已回落至2100萬。

「小非農」可望為周五公布的非農職位數字帶來啟示。分析師原預期，連同政府職位在內的5月非農職位，將下降逾800萬個，使美國失業率由4月的14.7％攀升至19.5％。不過Zandi按「小非農」數字估計，5月非農職位減幅也可能在300萬左右。他認為美國經濟萎縮已經過去，就業市場可望於6月恢復職位增長。

不過《華盛頓郵報》援引知情人士稱，白宮今夏將不發布經濟評估，是1970年代以來首次，理由是疫情帶來經濟不確定性，難以判斷趨勢。奧巴馬政府在金融海嘯導致經濟衰退期間，也從未暫停發布趨勢評估。報道又引述白宮高官消息稱，美國總統特朗普最早在本周與顧問開會，商討新一輪抗疫救助方案，預期最終方案在7月完成，規模可能達1萬億美元。

美向多個貿易伙伴發起「301調查」

此外，美國貿易代表處公布，對多個貿易伙伴的數碼服務稅發起「301調查」。各國的數碼服務稅徵收對象，主要針對美國科技巨擘。美國貿易代表萊特希澤稱，特朗普對許多貿易伙伴採取「不公平」對待美國企業的稅收政策感到擔憂，「準備採取一切適當行動，保護美國企業和工人不受歧視」。

「301調查」源自美國《1974年貿易法》第301條，授權美國貿易代表對他國的「不合理或不公正貿易做法」發起調查，並可在調查結束後建議總統實施制裁。此次「301調查」針對美國10個已執行或正考慮推出數碼服務稅的貿易伙伴，包括歐盟、英國、奧地利、捷克、意大利、西班牙、土耳其、巴西、印度及印尼。

去年美國也曾宣布對法國的數碼服務稅啟動「301調查」，並威脅對法國產品加徵關稅，法國最終同意押後實施數碼稅。

（綜合報道）

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