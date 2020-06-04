21銀行參與政府「派錢」 網上登記最快收款

【明報專訊】政府昨日與21家銀行就1萬元現金發放計劃簽訂服務協議，除三大發鈔行外，市場上主要零售銀行、包括首家虛擬銀行眾安均有參與。銀行將提供電子登記平台，市民如以個人銀行戶口收取款項，透過銀行網站或網上理財登記是最快收款渠道，市民亦可選擇向銀行遞交書面登記。財政司長陳茂波表示，現金發放計劃籌備工作已進最後階段，預計6月底開始接受登記，7月開始發放款項。
中銀香港表示，鼓勵客戶透過手機或網上銀行登記此計劃，流程簡便快捷，可較快收取款項。客戶亦可透過龐大分行網絡遞交表格，該行將增聘過百人手處理登記事宜。該行提醒只持有聯名帳戶的客戶，需預先開立單名個人帳戶，以領取有關現金。
此外，有立法會議員表示，商用車輛車主就貸款申請「還息不還本」時，被銀行施加額外條件，例如申請人需購買保險等。財經事務及庫務局長許正宇書面回應稱，除營業額上限及還款表現的申請條件外，預先批核還息不還本計劃沒對企業借款人附加其他條款。若發現有銀行施加額外條件，金管局會適當跟進。
財庫局：還息不還本等批出逾2570億資助
許正宇又稱，截至5月15日為止，各銀行批出的預先批核還息不還本及其他延期還款個案總數已逾24,000宗，涉及金額逾2570億元。