21銀行參與政府「派錢」 網上登記最快收款

中銀香港表示，鼓勵客戶透過手機或網上銀行登記此計劃，流程簡便快捷，可較快收取款項。客戶亦可透過龐大分行網絡遞交表格，該行將增聘過百人手處理登記事宜。該行提醒只持有聯名帳戶的客戶，需預先開立單名個人帳戶，以領取有關現金。

此外，有立法會議員表示，商用車輛車主就貸款申請「還息不還本」時，被銀行施加額外條件，例如申請人需購買保險等。財經事務及庫務局長許正宇書面回應稱，除營業額上限及還款表現的申請條件外，預先批核還息不還本計劃沒對企業借款人附加其他條款。若發現有銀行施加額外條件，金管局會適當跟進。

財庫局：還息不還本等批出逾2570億資助

許正宇又稱，截至5月15日為止，各銀行批出的預先批核還息不還本及其他延期還款個案總數已逾24,000宗，涉及金額逾2570億元。