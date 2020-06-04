經濟

阿里吸港中小企轉型跨境電商 提供流量加碼等扶持

【明報專訊】受新冠疫情衝擊，本地中小企的營商環境備受挑戰。阿里巴巴（9988）國際站昨日於線上高峰會上表示，疫情為經濟帶來甚大的不確定性，令不少跨境貿易活動大受影響，因此集團宣布推出「春雷計劃2020」予香港中小企外貿企業，當中包括為新加入平台商家提供流量加碼、線上數碼化展會等服務功能，同時亦會透過數據及行業分析為商家提供解決方案，扶持港商在疫情下加速開拓數碼商機，以及提升供應鏈整合能力支持生意增長。

明報記者 溫藹紅

阿里於2009年全球金融危機中首次推出春雷計劃，以協助國內中小企藉互聯網發展業務，有見疫情帶來嚴峻影響，集團昨宣布啟動春雷計劃2020。

縮短商家成長周期 助快速開店建站

阿里巴巴國際站亞太區總經理郭奕麟表示，為協助港商度過疫情的外貿困境，計劃將針對香港市場進一步提升平台服務，扶持更多商家邁入數字轉型，平台會為商家量身定製電商報告、協助快速開店建站外，亦會為新入駐商家提供流量加碼作扶持，並提供全年電商平台培訓課程等服務，相信數碼化「讓天下沒有難做的生意」。

阿里巴巴國際站香港業務及營運經理文成樑認為，疫情帶來的挑戰將成為企業「數碼化出海」機遇，提供流量扶持有助提升商家在平台的起步效率，縮短商家成長周期，平台亦會協助商家快速開店建站，以及透過視頻與直播形式舉辦線上貿易展會，同時保障商家能以低成本進行跨境貿易，獲得穩定及具時效保障的物流供應鏈，例如智能推薦快遞路線、物流追蹤、系統報價等服務，並享有低成本運費優惠，相信有助港商改善疫情下帶來的生意影響。

截至3月平台活躍買家按年增50%

目前阿里巴巴國際站平台擁有逾1.5億註冊會員，覆蓋逾190個國家及40個行業，有1800萬全球活躍採購商，以及30萬筆日均詢價單。郭奕麟指出，截至今年3月，該平台整體活躍買家按年增50%，支付買家按年增65%，平台成交金額按年大增160%；同時於3月平台「新貿節」交易規模更創新高，當中交易總額按年增167%，訂單量按年增114%，反映電商外銷逆勢而上。

他又留意到平台線上買家呈年輕化趨勢，當中有49%買家為35歲以下，推動整體無線化端口（WAP）的使用，當中平台無線流量佔比已達84%，認為當本地採購源不能滿足買家時，跨境貿易平台所提供的便利交易商品豐富，且有資金安全快速的履約保障，都將為商家帶來甚大優勢。

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