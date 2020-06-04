網易次日招股超購73倍

此前市場不滿其提供的上市定價兌美股有約6%溢價，隨着網易在美股價連升3日，現已轉為折讓。網易在本次公開發售設定126元定價上限，截至昨夜10點，其美股預託證券（ADR）報418.14美元，以每份ADR相當於25份港股計算，相當於130.45元，即港股IPO的定價較美股暫有3.4%折讓。

曠視否認終止來港上巿

內地媒體昨日引消息稱，內地人工智能獨角獸曠視科技計劃終止在港上市計劃，公司隨後否認，指終止在港上市消息不屬實。不過公司回覆《澎湃新聞》亦指出，上海科創板支持鼓勵「硬科技」企業上市，是科企發展好機遇，曠視正積極考慮。

此外，昨日有一隻具「口罩股」概念的新股海納智能（1645）主板掛牌，低開逾一成後，曾回彈至招股價水平，但收市報1.2元，較招股價跌13%。每手4000股帳面蝕720元。