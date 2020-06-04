經濟

港交所三連升 創兩年新高

【明報專訊】受惠中概股憧憬，港交所（0388）自周一起已三連升，本周累計升幅達8%，昨日創逾兩年高位，最高見294.4元，收報292.4元，升1.53%，成交34億元。

過去5年內，港交所曾兩度成功升越300元，但往往都是港股見頂之時（見圖），其中2015年更加在破頂後掉頭急挫，一路跌穿200元底線。本次有中概股回流前景支持，市場普遍看好港交所中長線，惟分析亦指出本周升勢過急，宜等回落後再追入。

市場普遍看好港交所中長線

網易（9999）、京東均已推進來港上市計劃。耀才證券研究部總監植耀輝表示，維持看好港交所不變，相信隨中概股陸續上市，一方面將推高股市成交量，另一方面亦將刺激衍生工具成交。

同時，植耀輝又表示，現價有機會上試300元，但現時追入獲利空間已不大。他認為，在大市前景波動的環境下，宜等股價回落再吸納。

美國參議院於5月底通過法案，若上市公司審計稿連續3年無法被監管機構審查，便有可能遭強制退市，變相觸發中概股「逃亡」潮。大行高盛日前發表報告，估計包含京東、網易在內，共有41隻美股預託證券（ADR）符合在港第二上市的要求。若僅計流通市值，也有32隻股份，而部分小型股將不再符合標準。

高盛：41隻ADR符第二上巿要求

此外，部分公司如百度、微博是採用企業版同股不同權（CWVR）上市，制度在港仍未正式採納。

根據高盛統計，目前此類公司共有8家。若除去此類企業，短期內符合條件的ADR進一步降低至24家。若中概股退市，部分美國基金受授權限制，未必能再對其投資，不過高盛認為，有關風險仍可控，除非出現行政上的禁令，否則不會出現全面沽售中概股的情况。

另一方面，監管法案最新獲得美國證交會（SEC）主席Jay Clayton的支持。

Clayton接受外電訪問時表示，中概股不受監管的問題已存在一段時間，而對其立法是明智的處理方式。他續稱，審計機構無法審查中國公司底稿，已經造成了不公平競爭環境。

相關字詞﹕證交會 中概股 破頂 第二上市 京東 網易 港交所

上 / 下一篇新聞

美商會：六成受訪會員憂國安法損業務 企業指條款未明朗 普遍料影響非即時
美商會：六成受訪會員憂國安法損業務 企業指條款未明朗 普遍料影響非即時
被批沉默 匯豐王冬勝簽名撐國安法
被批沉默 匯豐王冬勝簽名撐國安法
美修訂旅遊提示 提醒公民或被監控
美修訂旅遊提示 提醒公民或被監控
達沃斯主席：憂立法逼走香港人才
達沃斯主席：憂立法逼走香港人才
香港電訊傳出售PCCW Global
香港電訊傳出售PCCW Global
港PMI創4個月高 仍處收縮區
港PMI創4個月高 仍處收縮區
港股3日升1300點 逾420熊證打靶 美團再破頂 惟北水連沽6日
港股3日升1300點 逾420熊證打靶 美團再破頂 惟北水連沽6日
友邦獲多家大行唱好 匯豐：維持「買入」
友邦獲多家大行唱好 匯豐：維持「買入」
網易次日招股超購73倍
網易次日招股超購73倍
阿里吸港中小企轉型跨境電商 提供流量加碼等扶持
阿里吸港中小企轉型跨境電商 提供流量加碼等扶持
21銀行參與政府「派錢」 網上登記最快收款
21銀行參與政府「派錢」 網上登記最快收款
騰訊傳20億購捷克遊戲商
騰訊傳20億購捷克遊戲商
小非農跌幅大收窄 美股早段急彈 預示就業市場6月轉佳 非製造業指數勝預期
小非農跌幅大收窄 美股早段急彈 預示就業市場6月轉佳 非製造業指數勝預期
OPEC+押後會議 油價跌1%
OPEC+押後會議 油價跌1%
LVMH購Tiffany 疫情影響或告吹
LVMH購Tiffany 疫情影響或告吹
張兆聰：簡單買指數ETF 進取吼資源股
張兆聰：簡單買指數ETF 進取吼資源股
劉宇亮：新盤可溢價賣出 看好新世界
劉宇亮：新盤可溢價賣出 看好新世界
李曉佳：人行提供美元支援 金管局「心中有數」
李曉佳：人行提供美元支援 金管局「心中有數」
趙海珠：貿談趨樂觀 歐元英鎊齊向好
趙海珠：貿談趨樂觀 歐元英鎊齊向好
技術取勝：吉利料11.75元見阻力
技術取勝：吉利料11.75元見阻力
獨立股東拒發期權獎勵 懲罰港視配股？
獨立股東拒發期權獎勵 懲罰港視配股？
劉思明：熱門股炒風重臨 好醫生回勇可取
劉思明：熱門股炒風重臨 好醫生回勇可取
周顯：盡職審查即係KYC
周顯：盡職審查即係KYC
湯文亮：物業市價浮動 賣價業主定奪
湯文亮：物業市價浮動 賣價業主定奪
周末6盤663伙混戰 一年來最激烈 發展商加快推售 恆大‧珺瓏灣佔逾半
周末6盤663伙混戰 一年來最激烈 發展商加快推售 恆大‧珺瓏灣佔逾半
內地客柏傲山單位淪銀主盤 2080萬放售
內地客柏傲山單位淪銀主盤 2080萬放售
第一城2房今年首破600萬
第一城2房今年首破600萬
海富苑開放式月租8000元 低高位兩成
海富苑開放式月租8000元 低高位兩成
粉嶺聯安街舖2950萬沽 7年升值1.5倍
粉嶺聯安街舖2950萬沽 7年升值1.5倍
盈翠車位240萬沽 屋苑2年新低
盈翠車位240萬沽 屋苑2年新低
內房回暖 三大外資行測後市 瑞銀林鎮鴻：樓價料平穩 大灣區挑戰較大
內房回暖 三大外資行測後市 瑞銀林鎮鴻：樓價料平穩 大灣區挑戰較大
瑞士寶盛Laxminarayan：經濟前景佳 樓價料大漲小回
瑞士寶盛Laxminarayan：經濟前景佳 樓價料大漲小回
安盛投資姚遠：料今年經濟增長2.3%支持樓價
安盛投資姚遠：料今年經濟增長2.3%支持樓價