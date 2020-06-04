港交所三連升 創兩年新高

過去5年內，港交所曾兩度成功升越300元，但往往都是港股見頂之時（見圖），其中2015年更加在破頂後掉頭急挫，一路跌穿200元底線。本次有中概股回流前景支持，市場普遍看好港交所中長線，惟分析亦指出本周升勢過急，宜等回落後再追入。

市場普遍看好港交所中長線

網易（9999）、京東均已推進來港上市計劃。耀才證券研究部總監植耀輝表示，維持看好港交所不變，相信隨中概股陸續上市，一方面將推高股市成交量，另一方面亦將刺激衍生工具成交。

同時，植耀輝又表示，現價有機會上試300元，但現時追入獲利空間已不大。他認為，在大市前景波動的環境下，宜等股價回落再吸納。

美國參議院於5月底通過法案，若上市公司審計稿連續3年無法被監管機構審查，便有可能遭強制退市，變相觸發中概股「逃亡」潮。大行高盛日前發表報告，估計包含京東、網易在內，共有41隻美股預託證券（ADR）符合在港第二上市的要求。若僅計流通市值，也有32隻股份，而部分小型股將不再符合標準。

高盛：41隻ADR符第二上巿要求

此外，部分公司如百度、微博是採用企業版同股不同權（CWVR）上市，制度在港仍未正式採納。

根據高盛統計，目前此類公司共有8家。若除去此類企業，短期內符合條件的ADR進一步降低至24家。若中概股退市，部分美國基金受授權限制，未必能再對其投資，不過高盛認為，有關風險仍可控，除非出現行政上的禁令，否則不會出現全面沽售中概股的情况。

另一方面，監管法案最新獲得美國證交會（SEC）主席Jay Clayton的支持。

Clayton接受外電訪問時表示，中概股不受監管的問題已存在一段時間，而對其立法是明智的處理方式。他續稱，審計機構無法審查中國公司底稿，已經造成了不公平競爭環境。